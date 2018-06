Calciomercato: ecco come potrebbe giocare la Salernitana In attesa dell'apertura ufficiale del mercato del 1° luglio si ipotizzano le nuove operazioni

La Salernitana nel prossimo campionato di Serie B per poter ben figurare ha bisogno di alcuni ritocchi dell'organico. Tanti calciatori in lista di partenza per rientro prestito e altri che non fanno parte del progetto saranno messi sul mercato, compresi quelli di ritorno in prestito ad altre squadre. Attualmente la rosa è abbastanza limitata (in particolare, numericamente). Nonostante tutto con i giocatori in forza si riesce a mettere comunque su un undici apprezzabile. Ma è chiaro che i lavori per l'anno 2018-19 non sono ancora iniziati e come di consueto, la società non ha fretta di operare sul mercato, che aprirà il 1° luglio per chiudere il 17 agosto, una data di chiusura anticipata, rispetto allo scorso anno, a una settimana dall'inizio del torneo.

Vediamo attualmente come potrebbe giocare la Salernitana.

Salernitana (3-4-1-2): Russo; Mantovani, Schiavi, Bernardini; Casasola, Odjer, Signorelli, Pucino; Rosina; Bocalon, Sprocati. Allenatore: Colantuono

Come, invece, potrebbe giocare con eventuali trattative da avviare in entrata e in uscita.

Salernitana (3-4-1-2): Radunovic; Mantovani, Schiavi, Bernardini; Casasola, Akpa Akpro, Memushaj, Pucino; Rosina; Montalto (Bocalon), Cissé. Allenatore Colantuono

Maurizio Grillo