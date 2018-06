Tuia lascia la Salernitana Accordo virtualmente raggiunto con il Benevento

Come già anticipato nei giorni scorsi, Tuia lascerà la Salernitana per approdare a Benevento. L’accordo è virtualmente concluso, come trapela dalla società sannita. Quindi l’ex difensore della Salernitana sarà con tutta probabilità il primo rinforzo del Benevento, che affronterà il prossimo campionato di Serie B. E’ stato Pasquale Foggia a fare il suo nome e a insistere per averlo in forza alla sua squadra, approfittando del mancato accordo (o mancata proposta da parte granata?) con la Salernitana, considerato che il difensore è a scadenza di contratto.

M.G.