In Serie B si balla sulle punte Come ogni anno le società cadette pronte a fiondarsi sugli attaccanti più affidabili

Da giorni su buona parte delle testate giornalistiche anche nazionali, si parla di un interessamento della Salernitana per Adriano Montalto ('88), attaccante della Ternana, 34 presenze, 20 gol nel torneo appena terminato. La concorrenza sul calciatore è tanta e l'impressione è che la società neroverde stia scatenando un'asta nei suoi confronti per il miglior offerente.

Il ds Pagni vorrebbe trattenerlo come uno dei punti di forza per vincere il prossimo campionato di Serie C, ma di fronte alla volontà del calciatore di voler tornare almeno in B, potrebbe finire per cederlo. Anche perchè sembra che l'Empoli, neo promossa in A sia sulle tracce della punta umbra. Quindi, come dicevamo, non sarà facile per il ds Fabiani sbaragliare la concorrenza.

Prendendo Montalto, la formazione azzurra potrebbe fare un pensierino alla cessione di Alfredo Donnarumma ('90), 38 presenze e 21 gol in maglia toscana. Se sarà così, una delle società pronte a fare pazzie per l'attaccante ex granata è il Brescia. Cellino vorrebbe ripartire da lui per fare un grosso attacco nel prossimo torneo cadetto.

Maurizio Grillo