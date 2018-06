Il treno maledetto,risarcimento per i familiari di una vittima La sentenza è della terza sezione civile della Cassazione

Sono passati 19 dalla tragedia del “rogo del treno”, di ritorno dalla trasferta di Piacenza che decretò la retrocessione della Salernitana in Serie B. In quella giornata “maledetta” persero la vita quattro giovani salernitani. E ora, come riporta lacittadisalerno.it, a distanza di tanti anni, la Corte di Cassazione ha ordinato il risarcimento, da parte di Rete Ferroviaria Italiana, in favore dei familiari di un tifoso della Salernitana morto a causa dell’incendio divampato sul treno Piacenza-Salerno. La richiesta di risarcimento da parte dei parenti stretti della vittima era stata respinta in primo grado, poi parzialmente accolta dalla Corte d'Appello. Il successivo ricorso presentato dalla società ferroviaria è stato dichiarato inammissibile dalla terza sezione civile della Cassazione.

M.G.