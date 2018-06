Sprocati alla Lazio: è fatta, anzi no, quasi L’attaccante esterno molto conteso da squadre di massima serie alla fine andrà alla Lazio

Tra i due (o più) litiganti il terzo gode. Su Mattia Sprocati c’è mezza serie A: Roma, Fiorentina, Sassuolo e alla fine il forte attaccante esterno della Salernitana potrebbe finire alla… Lazio. L’affare si può fare, almeno da quello che trapela da indiscrezioni provenienti dalla società granata. Magari qualcuno ha pensato: Lotito lo prende alla Lazio e lo cede un altro anno in prestito alla Salernitana. Non crediamo sia questa l’intenzione della proprietà. Sprocati entrerà a far parte della rosa biancoceleste per disputare il campionato di Serie A. Un desiderio del calciatore che la Salernitana deve assolutamente assecondare. Inutile cercare di convincerlo a restare col rischio di rimanere controvoglia e di provocare un altro caso Palombi. Ricordiamo che l’attaccante è stato riscattato lo scorso anno dalla Pro Vercelli per la “modica” cifra di 110mila, realizzando sicuramente una grossa plusvalenza a favore della Salernitana.

M.G.