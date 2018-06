Sprocati, ecco le ultime novità Pista Lazio possibile, occhio ad un club di serie B

Il futuro di Mattia Sprocati sarà quasi certamente lontano da Salerno: lo abbiamo detto già a dicembre scorso, i fatti ci stanno dando ragione. Ad oggi, però, pur avendo comunicato alla società l'intenzione di cambiare aria e giocarsi le sue carte nella categoria superiore, l'ex Perugia non sa ancora quale maglia indosserà pur confrontandosi quotidianamente con l'agente, GIuffredi, per fare il punto della situazione. In ordine cronologico si sono fatte avanti Roma, Fiorentina, Atalanta, Empoli, Parma e Sassuolo, ma nelle ultime ore sta prendendo corpo la pista Lazio, soluzione che non è ben chiaro quali vantaggi economici porterà alla Salernitana dal momento che l'operazione si concretizzerebbe tra Lotito e...Lotito. Naturalmente alla Lazio Sprocati sa bene che non troverebbe moltissimo spazio e non è da escludere che, almeno per un anno, Tare non possa collocarlo altrove in prestito: la Salernitana sarebbe una ipotesi così come il Sassuolo, ma occhio all'assalto del Benevento che, per stessa ammissione dell'ex ds Di Somma, ha sempre avuto una grande stima professionale nei confronti del ragazzo. Sprocati, dal canto suo, vorrebbe conoscere il suo destino già prima della partenza per il ritiro, il modo migliore per evitare di iniziare la stagione con la valigia pronta e le voci di mercato a distrarlo. "E' una ipotesi, ma nulla di certo" fanno sapere dalla società relativamente al trasferimento alla corte di Inzaghi che, dal punto di vista tattico, avrebbe anche difficoltà a collocarlo visto il suo sistema di gioco e l'organico a disposizione. Tutto è ancora possibile, la sensazione è che i prossimi 10 giorni saranno decisivi e che Orlando, sia per ruolo che per caratteristiche, possa essere il suo naturale sostituto per buona pace di quella tifoseria che esultò per il suo avvento, ma che non ha mai avuto il piacere di vederlo giocare a causa di quel brutto infortunio.

Redazione Sport