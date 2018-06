Salernitana, prende corpo la pista Cissè Il Bari difficilmente si priverà del calciatore, ma...

Che la Salernitana sia alla ricerca di due attaccanti è risaputo, del resto il diktat di Colantuono è stato chiaro: serve un elemento di comprovata esperienza ed affidabilità nella categoria e un calciatore forte fisicamente, ma che possa giocare sia centrale, sia sull'esterno. Identikit perfetto di Karamoko Cissè, eclettico attaccante che nelle ultime stagioni ha fatto decisamente bene in cadetteria e che, pur non essendo un cecchino per antonomasia, è sempre una spina nel fianco delle difese avversarie. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione in questi minuti ci sarebbe stato un primo sondaggio della dirigenza granata con l'entourage del calciatore che, tuttavia, il Bari vorrebbe trattenere anche per il futuro in virtù delle più che probabili partenze di Floro Flores, Kozak, Brienza e forse Nenè. Se ne saprà di più verso fine mese, quando la Salernitana scioglierà definitivamente le riserve anche su Montalto e La Mantia, i due principali obiettivi per il reparto offensivo, ma che costerebbero davvero troppo in relazione alle effettive potenzialità. Quella di Cissè, dunque, è pista calda e da seguire con un certo interesse; da Bari rimbalza la voce anche di un sondaggio per Gyomber, difensore centrale che in realtà quest'anno non ha convinto del tutto e che sovente ha commesso degli errori risultati determinanti. Ai pugliesi, invece, sarebbe stato proposto Franco Signorelli, vincolato alla Salernitana da altri due anni di contratto, reduce da una stagione negativa e non propriamente in cima alla lista del gradimento di Colantuono.

Redazione Sport