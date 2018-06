Monaco, segnali d'amore verso Salerno Il difensore vorrebbe restare, Colantuono spera nella riconferma

Che la Salernitana riparta da un buon reparto difensivo non ci sono dubbi, del resto Pucino e Vitale restano due dei terzini più forti della categoria, Popescu è un giovane con ampi margini di miglioramento e quattro centrali come Schiavi, Mantovani, Bernardini e Casasola farebbero la fortuna di qualunque club di serie B. Perso Tuia (in procinto di accasarsi al Benevento dopo sei anni con più bassi che alti, non a caso la società non ha per niente accelerato le pratiche per il rinnovo), la dirigenza sarà chiamata ad acquistare comunque un altro difensore forte fisicamente e che rispecchi le caratteristiche richieste dall'allenatore. E' notizia di questi minuti che la Salernitana avrebbe intenzione di allacciare i contatti con il Perugia per ragionare sul futuro di Salvatore Monaco, cui riscatto costerebbe cifre importanti e superiori ai 300mila euro. Titolare inamovibile per quasi tutto il girone di ritorno e punto di forza dell'organico granata, Monaco in questo giorni è stato tra i più contattati sui social da parte dei tifosi che, complimentandosi per la stagione disputata, hanno chiesto a gran voce la sua riconferma, al punto che il calciatore potrebbe presto incontrare il procuratore per capire quante possano essere le possibilità di indossare ancora la maglia granata, stavolta con un trasferimento a titolo definitivo. L'operazione non è semplice e Lotito e Mezzaroma hanno imposto un budget da rispettare, ma la volontà di Monaco e soprattutto l'esplicita richiesta di Colantuono potrebbero permettere di ragionare su piste diverse che comprendano qualche contropartita tecnica gradita agli umbri (Odjer, Rosina?) o un nuovo prestito a cifre più basse ed obbligo di riscatto in caso di qualificazione play off o di promozione. Tutto è ancora in fase embrionale, ma la sensazione è che Monaco e la Salernitana siano meno distanti di quanto sembra...

Redazione Sport