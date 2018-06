Offerta del Lecce per Montalto e Coda I giallorossi sognano un attacco super e aspettano Vitale, Odjer e forse Zito

Tra le squadre più attive in questi giorni c'è sicuramente il Lecce neopromosso. I salentini, tornati in B dopo anni difficilissimi in Lega Pro, hanno intenzione di allestire una rosa di spessore e vogliono mettere a disposizione del tecnico Fabio Liverani almeno due attaccanti di categoria che possano fare la differenza. Il primo nome sulla lista della dirigenza è quello dell'ex Salernitana Massimo Coda, reduce da un anno difficile a Benevento coinciso con la retrocessione, con appena 4 gol realizzati (due però di pregevole fattura) e tante panchine soprattutto con De Zerbi alla guida. Legato al sodalizio giallorosso da altri due anni di contratto a cifre molto importanti, Coda vorrebbe restare in Campania anche per motivi familiari, ma le vie del mercato sono infinite e la sensazione è che tutto possa ancora accadere da qui al prossimo 17 agosto. Intanto, però, la società pugliese si sta muovendo su altre piste ed ha contattato direttamente la Ternana per chiedere informazioni su Adriano Montalto, oggetto del desiderio dell'Empoli in A e di mezza serie B valutato dal dg Pagni circa 2 milioni di euro, non certo noccioline per un calciatore forte, ma non giovanissimo e che in carriera ha segnato complessivamente poco anche a causa di qualche infortunio. I buoni rapporti con Liverani potrebbero favorire l'operazione, l'agente- Palomba- tornato dall'Africa ha avuto un primo confronto con la Ternana e ha dichiarato quanto segue ai colleghi di TuttoCalcioPuglia: "Lecce sarebbe senza dubbio una destinazione gradita, so che vogliono allestire una squadra competitiva ed è un aspetto importante. Aspettiamo un loro segnale per ragionare concretamente sul futuro del giocatore, a cui non mancano le offerte dopo una stagione super". Sempre il Lecce ha chiesto alla Salernitana il difensore centrale Schiavi, l'esterno Vitale e il centrocampista Odjer, ma la dirigenza avrebbe proposto- -senza successo- anche Antonio Zito. Liverani potrebbe riabbracciare Palombi dopo la buona esperienza di Terni.

