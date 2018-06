Fabiani: "Ecco la verità su Sprocati alla Lazio" Il ds risponde ai colleghi che seguono la squadra biancoceleste

Nelle ultime ore negli ambienti del tifo granata si sta parlando moltissimo del futuro di Mattia Sprocati, calciatore accolto con grande scetticismo soprattutto dal popolo web un anno e mezzo fa, ma che ha saputo conquitare un posto nel cuore della gente a suon di gol, assist, dribbling e prestazioni. Nonostante il calo nel girone di ritorno e un atteggiamento meno combattivo e determinato, l'attaccante granata è il fiore all'occhiello della rosa e non a caso diverse società di categoria superiore si sono mosse per assicurarsene le prestazioni anche a costo di sborsare una cifra importante. "Non meno di 1,8 milioni di euro" trapelava da via Allende e proprio per questo la voce di un passaggio alla Lazio aveva spaizzato tutti. Corrisponde al vero dire che Lotito ci avrebbe fatto un pensierino, magari con l'obiettivo di girarlo in prestito a qualche altro club per fargli fare esperienza in categoria o per proporgli un altro anno a Salerno per tentare il grande salto. Le cose, però, potrebbero andare diversamente, come il ds granata Angelo Fabiani ha detto nel pomeriggio ai colleghi di LazioPress: “La Lazio non ha chiesto informazioni sui giocatori. È una voce rimbalzata dal web nella giornata di ieri che non trova riscontri. Il ds biancoceleste Tare e il presidente Lotito non mi hanno mai parlato di questa eventualità. Il giocatore ha fatto un grande stagione attirando molte società su di sé, tra cui il Genoa e l’Empoli”. Solita strategia anche per calmare le acque o effettivamente qualcuno- come spesso accade, in realtà- ha parlato di dettagli ed ufficialità con troppo anticipo per guadagnare qualche click in più?

Redazione Sport