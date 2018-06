Salernitana, tutto su Castiglia: i dettagli Al momento la Pro Vercelli non accetta contropartite tecniche

Potrebbe essere Luca Castiglia il primo rinforzo di spessore per il centrocampo della Salernitana. Come abbiamo rimarcato nelle scorse settimane, il direttore sportivo Angelo Fabiani aveva preso già una sorta di accordo con la Pro Vercelli nel mese di gennaio, quando l'affare non si è concretizzato perchè patron Secondo preferì blindare uno dei migliori elementi della rosa sperando potesse arrivare l'ennesima e miracolosa salvezza. Le cose sono andate diversamente e così il calciatore avrebbe manifestato la volontà di mantenere la categoria e di sposare un progetto ambizioso e lungimirante, stavolta in una piazza più calorosa e passionale. Dal punto di vista tecnico è un elemento perfetto per le esigenze di Colantuono, la classica mezz'ala di inserimento brava anche nella conclusione dalla distanza e che, all'occorrenza, può giocare anche davanti alla difesa pur con caratteristiche diverse dal classico regista puro. Cosa non ha fatto ancora decollare un'operazione comunque ben avviata? Il punto interrogativo sul futuro societario della Pro Vercelli, con la società che da tempo si è detta pronta a disimpegnarsi, ma che comunque dovrebbe garantire l'iscrizione al campionato per evitare guai peggiori. Solo quando le acque si saranno calmate la Salernitana tornerà all'attacco, consapevole che eventuali contropartite tecniche al momento non interessano: la speranza del sodalizio toscano è quella di monetizzare, in presenza di un'offerta di 150mila euro l'affare potrebbe andare in porto con soddisfazione di tutte le parti in causa. E Colantuono disporrebbe di un giocatore molto interessante e che dovrebbe firmare un biennale con opzione per una seconda stagione.

Redazione Sport