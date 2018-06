Salernitana, proposto un centrocampista L'affare si potrebbe fare, ecco le ultime

Non solo Castiglia. La Salernitana starebbe pensando di concludere un altro affare con la Pro Vercelli a stretto giro di posta. Pur consapevole della folta concorrenza (l'Avellino sembrerebbe in pole rispetto ai granata, ma le vie del mercato sono infinite), la dirigenza avrebbe messo gli occhi su Daniele Altobelli, centrocampista di 25 anni che ha scritto pagine importanti della storia del Frosinone contribuendo alla scalata dalla C alla A e rappresentando un punto di forza della rosa a disposizione di Stellone. Pur givovanissimo, Altobelli ha già collezionato un centinaio di presenze tra i professionisti indossando anche la maglia dell'Ascoli prima di approdare alla corte di Grassadonia e Fusco con la speranza di fare la differenza e di vivere la stagione della consacrazione. Purtroppo per i piemontesi è arrivata la retrocessione, ma il mediano di Terracina è stato tra i pochi calciatori a meritare una sufficienza piena: non a caso è sceso in campo in 28 occasioni sfornando anche 3 assist, numeri importanti per un ragazzo di prospettiva e che ha ancora ampi margini di miglioramento. La folta concorrenza e la volontà della Pro Vercelli di cederlo a cifre non inferiori ai 100mila euro potrebbero rappresentare un piccolo ostacolo, ma la Salernitana dovrà incontrare la dirigenza bianconera a stretto giro di posta per Castiglia e il discorso andrà a cadere inevitabilmente anche su questo ragazzo che, fino a tre anni fa, sembrava destinato al grande salto in A e che avrebbe bisogno di una piazza come Salerno per tornare a sorridere dopo il declassamento in Lega Pro.

Redazione Sport