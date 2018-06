Bellomo, contratto depositato e nuovo prestito alla Samb? Il giocatore non ha convinto in Lega Pro, la Salernitana riflette

Giunto a Salerno nell'ambito dell'affare Casasola, ma immediatamente dirottato alla Sambenedettese con la promessa di depositare il contratto il prossimo 30 giugno, Nicola Bellomo ancora una volta non è riuscito a fare la differenza come lecito attendersi da un calciatore che, fino a qualche anno fa, sembrava un lusso finanche per la cadetteria e balzò agli onori della cronaca per un grande gol segnato contro l'Inter ai tempi del Torino. In attesa di capire se la Salernitana eserciterà l'opzione contrattuale (decisivo sarà il parere di Colantuono, a quanto filtra c'è un po' di scetticismo derivante proprio dalle recenti prestazioni), il diretto interessato ha fatto il punto della situazione attraverso i social network scrivendo quanto segue: "Sono passati un paio di giorni da quando è finito il nostro sogno, voglio scrivere qualcosa che sento. Ho giocato in tante squadre di A, B e C, ho sempre dato tutto in campo a prescindere da quelle che poi sono state le mie prestazioni. Sono un ragazzo che ad impatto può sembrare strano per il modo di essere, ma chi mi ha conosciuto in questi anni sa come sono realmente. Potrei dilungarmi e non finirei più, quindi preferisco ringraziare i miei compagni di squadra, ma soprattutto voi TIFOSI perchè non ci avete mai fatto mancare il vostro supporto sia fuori, ma soprattutto in casa. Nella mia vita calcistica mi sono emozionato tante volte, ma solo tre occasioni mi hanno lasciato un segno dentro al cuore: giocare nella squadra della mia città, il Bari, il primo gol in serie A contro l'Inter, quest'anno qui con voi quando ho visto lo stadio gremito di persone che ha cantato per noi per 90 minuti! Siete una marcia in più e meritate altre categorie, solo immaginando la curva mi brillano gli occhi. Da oggi avrete un tifoso in più perchè mi avete lasciato qualcosa nel cuore. Non è un addio, ma un arrivederci". Che sia questa la frase più interessante per capire quale sarà la sua futura destinazione?

Redazione Sport