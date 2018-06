Il giovane Vignes dalla Salernitana alla Lazio? Saluta Salerno uno degli elementi più promettenti del vivaio

Non solo la prima squadra. In questi giorni sono iniziate le grandi manovre per poter potenziare anche il settore giovanile con la speranza che tutte le formazioni possano presentarsi ai nastri di partenza con un organico più forte e completo di quello che ha disputato l'ultima stagione. Stando a quanto riportato questa mattina dal quotidiano La Città, però, il vivaio potrebbe perdere a stretto giro di posta forse il prodotto prospetticamente più interessante. Il centrocampista Vignes, infatti, potrebbe salutare Salerno e approdare alla Lazio, una notizia che non ha fatto piacere a molti tifosi che seguono con attenzione la crescita del settore giovanile e che non si aspettavano il trasferimento alla "casa madre". In attesa dell'ufficialità, dunque, ecco che la Lazio (che ha vissuto un'annata difficile, coincisa con la retrocessione e l'esonero dell'ex vice di Menichini, Bonatti) si rinforza con un ragazzo che è stato seguito da diversi club di massima serie, su tutti il Torino che esattamente un anno fa lo fece opzionare da Gaetano Zeoli, noto e competente osservatore sportivo di origini salernitane che in passato ha scoperto molti talenti collaborando sia con Aliberti, sia con Lombardi mostrando competenza, senso di appartenenza e grande professionalità. Merito della sua crescita va indubbiamente attribuito a Mario Landi, Giovanni Greco e tutto lo staff che lo ha aiutato ai tempi dell'under15, quando giganteggiava anche a cospetto di avversari più forti fisicamente e più grandi d'età palesando doti tecniche notevoli e destinate a migliorare nel tempo. Fosse confermata la notizia, dunque, si dovrebbe cercare altrove un valido sostituto, sebbene molti addetti ai lavori locali sperassero restasse a lungo con la maglia granata prosegueno il suo percorso fino alla Primavera e alla prima squadra. Probabilmente non sarà così.

Redazione Sport