GDS: offerta da 250mila euro per un difensore di C L'indiscrezione del noto giornale. Mezzaroma "saluta" Tuia

"Gli saremo sempre riconoscenti per tutto quello che ha fatto in questi anni, bisogna rispettare tutte le scelte che vengono fatte" il laconico commento di Marco Mezzaroma in merito alla decisione di Alessandro Tuia di accettare la proposta del Benevento e di salutare Salerno dopo sei anni con più bassi che alti, complice anche la volontà della dirigenza di puntare su altri elementi utili per il cosiddetto salto di qualità. La partenza di Tuia (che è andato via a parametro zero e che poteva essere tesserato come bandiera) porterà Fabiani ad acquistare almeno un altro centrale che possa rappresentare una valida alternativa alla coppia presumibilmente titolare composta da Bernardini e Casasola, sempre che la Salernitana non riesca a riportare alla base Monaco proprio come auspicato da Colantuono. Stando a quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il sodalizio granata ha offerto 250mila euro al Pisa per il centrale Gianmarco Ingrosso, classe 1989 che quest'anno ha ricoperto con buoni risultati il ruolo di terzino destro ben disimpegnandosi anche da esterno in un centrocampo a cinque. Del resto lo abbiamo rimarcato già diverse volte: la società è pronta ad investire su quei calciatori che si sono messi in luce nelle categorie inferiori un po' come accaduto negli ultimi tempi con Donnarumma e Bocalon, sperando che le cose vadano meglio rispetto agli "affari" Frison, Russotto, Eusepi e Caccavallo. Al giocatore, che in passato ha esordito in serie A con la maglia del Lecce e che ha sfidato la Salernitana con la maglia dell'Aquila in C2, sarebbe stato offerto un triennale. Seguiranno aggiornamenti.

Redazione Sport