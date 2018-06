TuttoC: Salernitana su un attaccante della Samb Ecco le ultime indiscrezioni

Che tra Salernitana e Sambenedettese i rapporti siano buoni non ci sono dubbi e, pur essendosi concretizzate pochissime trattative dirette tra i due club, molti tesserati in orbita granata hanno poi fatto la valigia trasferendosi nelle marche. Da Bacinovic a Troianiello passando per l'operazione Bellomo (che ancora potrebbe riservare sorprese) senza dimenticare che anche il tecnico salernitano Ezio Capuano ha avuto la possibilità di lavorare per la storica squadra rossoblu pare dietro relazione positiva di alcune persone molto vicine al sodalizio granata. Di giocatori in forza alla Samb che piacciono alla Salernitana ce ne sono diversi e in queste settimane diversi siti nazionali hanno parlato di un sondaggio per il terzino sinistro Tomi, tutto nell'ambito di uno scambio con Popescu che tuttavia lo stesso Capuano potrebbe allenare alla Casertana insieme a Kadi e Cicerelli. Nelle ultime ore, però, il sito TuttoC ha accostato ai campani l'attaccante Luca Miracoli, classe 1992 di piede mancino alto 192 centimetri che, nell'ultima stagione, è sceso in campo 30 volte segnando 10 reti, la media di una ogni tre partite. Cresciuto nella Primavera del Genoa, Miracoli si è comportato discretamente anche in cadetteria ai tempi del Varese: 26 presenze, 3 gol e 4 assist nel campionato 2014-15. Al momento si tratterebbe soltanto di uno scambio di informazioni, pare che alla Salernitana sia stato proposto anche Di Massimo, estroso e giovane esterno offensivo che in estate segnò due reti proprio contro i granata nell'amichevole di luglio terminata con il risultato di 2-2. Il centrocampista Bovi, invece, andrà via soltanto in presenza di una importante offerta economica: su di lui avrebbe messo gli occhi la Sampdoria di Giampaolo, che segue anche l'oramai ex mediano Matteo Ricci rientrato per fine prestito alla Roma.

Redazione Sport