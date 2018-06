Salernitana ovunque... Negozi allestiti di granata e cantanti rap che citano Minala...

Che la passione da parte dei supporter granata per Salernitana sia infinita non ci sono dubbi: le tanti manifestazioni d'affetto provenienti non solo da Salerno ma da ogni parte del mondo sono sotto gli occhi di tutti. C'è addirittura chi veste di granata il proprio negozio a Salerno, anche se non tratta particolarmente vessilli e gadget della Salernitana e chi nei testi di canzoni di rilievo nazionale menziona un calciatore della Salernitana. Nel primo caso ci riferiamo a un negozio di ottica in pieno centro (nella foto), che ha allestito il proprio locale con maglie, bandiere e sciarpe granata in occasione del prossimo 99° anniversario della Salernitana del 19 giugno. Nel secondo caso il riferimento è alla canzone di Carl Brave, che il giovane rapper romano canta insieme a Francesca Michelin e che cita nel testo il suo amico Joseph Minala, l'eroe del Partenio con la maglia granata.

Redazione Sport