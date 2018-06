Salernitana: il Bari smentisce trattative con la Salernitana Due calciatori interesserebbero alla società granata

Tra i tanti nomi che circolano in questi giorni che, secondo buona parte della stampa, interesserebbero alla Salernitana ci sono quelli di Norbert Gyömbér e Karamoko Cissé. Il primo è un difensore classe '92, di proprietà della Roma e in prestito al Bari nell'ultimo torneo appena terminato, 29 presenze con i galletti (1 nei play-off) con 1 rete realizzata. L'altro è un attaccante di proprietà della squadra pugliese, 32 presenze (+2 in A con il Benevento) e 4 reti realizzate nel campionato 2017-18.

Per quanto riguarda lo sloveno, la sua partenza il prossimo torneo sarà ad handicap, grazie ai due turni di squalifica inflitti dal Giudice Sportivo nella gara play-off contro il Cittadella: per comportamento non regolamentare in campo (Prima sanzione) – si legge sul comunicato – e per avere, al 9° del secondo tempo supplementare, rivolto al Direttore di gara epiteti insultanti.

Ebbene, il ds del Bari Sean Sogliano, ha smentito a Sportitalia ogni trattativa con i granata per i due calciatori, sottolineando, anzi, che faranno di tutto per riottenere Gyömbér. Per l'eventuale trasferimento di Cissè, invece, è stato il ds Fabiani a far capire che si tratta di un affare difficile: “L'attaccante quasi certamente non si muoverà da Bari”, come dichiarato giorni fa alla nostra redazione.

Redazione Sport