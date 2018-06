Sprocati: "Lazio, sono pronto" L'attaccante conferma di volere la serie A, Salerno è già un ricordo

Quando tempo la curva Sud cambiò linea anteponendo a tutto il sostegno per la maglia evitando cori per i singoli calciatori la scelta fece discutere, oggi possiamo dire che gli ultras e i gruppi organizzati hanno assunto una decisione giusta perchè, in fondo, quello che resta è la casacca granata e quasi tutti i giocatori pensano esclusivamente al proprio futuro. Da tempo stiamo sottolineando che Mattia Sprocati ha comunicato alla società e alla famiglia la volontà di andare via da Salerno e confrontarsi con la serie A, ambizione legittima per un ragazzo di 25 anni che, però, dopo un girone di ritorno talvolta mediocre dovrebbe tanto alla Salernitana che gli ha permesso di rilanciarsi a grandi livello dopo che Longo, attuale tecnico del Frosinone, lo considerava una riserva nella Pro Vercelli dandogli pochissimo spazio e provando a lavorare sul piano caratteriale. La svolta è arrivata con Alberto Bollini, bravissimo ad inserirlo gradualmente nell'undici titolare e a farlo esplodere definitivamente nella prima parte dell'attuale stagione, quando sembrava davvero un calciatore di altra categoria. Intercettato dai colleghi del Corriere dello Sport mentre si trova in vacanza ad Ibiza, l'oramai ex calciatore della Salernitana parla già da attaccante biancoceleste, lascia intendere che aspetta soltanto la convocazione per il ritiro di Auronzo e si dice "pronto a tutto, perchè confrontarmi con i grandi campioni del massimo campionato italiano è sempre stato il mio sogno. Questa novità ha portato grande entusiasmo non solo nel sottoscritto, ma anche nella famiglia e nei miei amici. A Salerno ho trovato ciò di cui avevo bisogno, in carriera ho imparato a ricoprire più ruoli, ma quello in cui mi trovo meglio è l'esterno. Sono cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta e ora, dopo anni di B, sogno di vivere una stagione ancora migliore di quella appena conclusa. Il mio idolo è Maradona, subito dopo Cristiano Ronaldo". Resta da capire quanto la Salernitana guadagnerà economicamente da questa operazione...

Redazione Sport