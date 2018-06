Salernitana, occhi su un ex Avellino Nuova indiscrezione di mercato

Mai come quest'anno al 9 giugno sono già decine e decine i nomi accostati alla Salernitana, talvolta calciatori teoricamente in orbita granata praticamente da anni, ma che al massimo hanno calcato il manto erboso dell'Arechi da avversari. Che siano ipotesi fantacalcistiche o sparate nel mucchio attingendo dall'almanacco o da rapporti personali con procuratori o notizie effettivamente veritiere lo stabilirà il tempo, di certo c'è che la Salernitana della prossima stagione si presenterà ai nastri di partenza con almeno una decina di elementi nuovi. Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Mattino oggi in edicola, la formazione granata avrebbe messo gli occhi su Davide Gavazzi, talentuoso trequartista svincolatosi dall'Avellino e che, nel 4-3-1-2 che ha in mente Colantuono, potrebbe ricoprire sia il ruolo di sottopunta, sia la mezz'ala con licenza di offendere. Qualche problema muscolare patito in passato e soprattutto ingaggio e folta concorrenza rappresenterebbero due ostacoli non di poco conto, di certo c'è che il ds Fabiani non lo ha inserito nella lista delle proprietà, ma potrebbe farci un pensierino più concreto nelle prossime settimane se dovessero saltare gli obiettivi principali. Al momento, dunque, una chiacchierata informale, in attesa di un confronto con il procuratore utile a trovare un'intesa anche dal punto di vista della durata contrattuale: si parla di un biennale con opzione, il calciatore spingerebbe per un triennale. Sullo sfondo i sondaggi di Pescara, Carpi e del Lecce neopromosso.

Redazione Sport