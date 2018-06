Salernitana Story: riviviamo il campionato 13^ giornata Salernitana – Bari 2 – 2

All’ ”Arechi” la Salernitana impatta 2-2 contro il Bari. Al 5’ ospiti in vantaggio con Galano che sfrutta al meglio un assist di Cisse’ e davanti a Radunovic non sbaglia sbloccando il risultato. Al 14’ pareggio Salernitana con Rossi che prende palla al limite dell’area e sfrutta il movimento del proprio compagno di reparto per liberarsi dei difensori avversari e avere lo spazio per piazzare la palla all’angolino dove Micai non può arrivare. Al 22’ è il Bari a rendersi pericoloso con un colpo di testa di Capradossi che si stampa sul palo. All’ultimo minuto del primo tempo la Salernitana passa in vantaggio: dagli sviluppi di calcio d’angolo la palla finisce sui piedi di Signorelli al limite dell’area che la crossa in mezzo dove Rossi lasciato tutto solo dalla difesa pugliese si coordina al volo e in mezza girata realizza il 2-1. Termina con i granata in vantaggio un primo tempo equilibrato ma ricco di emozioni.

In apertura di ripresa Salernitana pericolosissima con Ricci che serve ottimamente Gatto, il quale appoggia la palla all’indietro per Minala anticipato prima di poter calciare verso la porta. Al 15’ grande occasione per il Bari con Brienza che prova ad incrociare e sfiora il palo. Al 32’ c’è il pareggio del Bari ancora con Galano che questa volta di testa batte Radunovic e firma il definitivo 2-2 che vale il decimo risultato utile consecutivo per la Salernitana.

Salernitana – Bari 2 – 2

Reti: 5’ pt, 32’ st Galano (B); 14’ pt, 48’ pt Rossi (S).

Salernitana: Radunovic, Pucino, Vitale, Mantovani, Signorelli, Alex, Minala, Gatto (24’ st Kiyine), Bocalon, Ricci, Rossi (30’ st Rosina). All. Alberto Bollini

A disposizione: Adamonis, Zito, Iliadis, Della Rocca, Rizzo, Kadi, Odjer, Di Roberto, Asmah, Cicerelli.

Bari: Micai, Capradossi, Petriccione, Galano, Anderson, Improta, Marrone (11’ pt Tonucci), Cisse’ (31’ st Floro Flores), Tello Munoz, Busellato (10’ st Brienza), Gyomber. All. Fabio Grosso

A disposizione: Berardi, De Lucia, Kozak, Cassani, Salzano, Iocolano, Morleo, Miguel Da Siva, Fiamozzi.

Arbitro: Ivano Pezzuto di Lecce.

Assistenti: Oreste Muto (sez. Torre Annunziata) – Valerio Becchi (sez. Lamezia Terme).

IV Uomo: Vincenzo Fiorini (sez. Frosinone).

Ammoniti: Gatto (S), Vitale (S) – Cisse’ (B).

Angoli: 5 – 4.

Recupero: 3’ pt, 3’st.

Spettatori: 16813.

Le dichiarazioni post-gara di mister Bollini

In conferenza stampa mister Bollini appare soddisfatto a metà del risultato: “Oggi prevale la soddisfazione per il carattere che ha mostrato la squadra, i calciatori si sono adattati in tutti i ruoli confermando di comporre un gruppo importante. Lo 0-1 in avvio poteva deprimerci, ma siamo stati bravissimi a reagire attaccando con due esterni molto offensivi che hanno interpretato con intelligenza le due fasi. Il primo tempo si è chiuso meritatamente sul 2-1, peccato per un 2-2 arrivato a 12 minuti dalla fine, merito anche di un Bari che si può permettere di tenere in panchina Floro Flores e Brienza, cui mestiere e abilità hanno inciso. Certo, prendere gol di testa da Galano dispiace, ma resta l’orgoglio di aver giocato una partita a viso aperto e con l’unico obiettivo di vincere”.

Bollini prosegue: “Malgrado l’equilibrismo e qualche difficoltà evidente nel gioco aereo per le assenze di Bernardini e Schiavi, sono soddisfatto della prestazione della Salernitana. Gli episodi fanno la differenza, ma la classifica parla chiaro: le neopromosse sono in testa, ma ci sono tante squadre che hanno abilità individuali importanti. Basti vedere il gol che ha fatto Galano. Vedo che finalmente stiamo trasferendo in campo quanto proviamo in allenamento, dobbiamo continuare così. Abbiamo attraversato un momento di difficoltà, oggi è il decimo risultato utile consecutivo. Abbiamo 20 punti, siamo in buona media e quando finirà il girone d’andata capiremo se il campionato è livellato verso il basso o verso l’alto, credo che i tifosi si stiano divertendo. Colgo l’occasione, a tal proposito, per ringraziare la nostra curva”.

Su Rosina: “Mancavano 15 minuti alla fine della partita, chi entra è un titolare in corsa ed è un’espressione che utilizzo sempre. Con un baricentro più basso ci può stare che avesse avuto qualche difficoltà, ma non mi va di soffermarmi sui singoli. Nel derby il suo ingresso fu determinante, ogni partita fa una storia a sé”. Su Signorelli e Rossi il mister è convinto che “abbiamo in casa grandi professionisti, Signorelli lo dimostra nello spogliatoio e negli allenamenti. Sono molto contento di lui così come di tutto il gruppo. Rossi è molto disponibile, ha carattere e non si risparmia mai. E’ la tipologia di giocatore che piace a me, i due gol di oggi sono il frutto del suo lavoro quotidiano in allenamento. Piedi per terra e tanto lavoro, però: i giovani si esaltano nei complimenti, ma rischiano di deprimersi davanti alle critiche, ma lui è sulla strada giusta”.

Le dichiarazioni post-gara di mister Grosso

In sala stampa è intervenuto il tecnico del Bari Fabio Grosso: “Sapevamo che Salerno è un campo difficile, la Salernitana ha entusiasmo, ma nella prima mezz’ora siamo stati padroni del campo trovando meritatamente in vantaggio. Lasciare spazi alle ripartenze dei granata poteva essere pericoloso, siamo stati molto bravi. Tuttavia siamo andati nello spogliatoio sotto di un gol senza merito, ma nella ripresa abbiamo reagito subendo pochissimo. Fatto il 2-2 abbiamo provato a vincerla in tutti i modi, ai punti avremmo meritato qualcosa in più. La mia soddisfazione è quella di non aver sofferto la Salernitana in uno stadio come l’Arechi, la prestazione è migliore rispetto a quella delle ultime trasferte e la squadra ha dato tutto. Siamo sulla strada giusta”.

Grosso prosegue: “Il Bari ha ampi margini di miglioramento e siamo in grado di fare un campionato importante, giocare la partita dal primo all’ultimo minuto all’Arechi non è cosa semplice e noi ci siamo riusciti. Per noi è un risultato positivo, le prestazioni prima o poi porteranno successi anche lontano dal San Nicola. Ribadisco il mio pensiero: la mia squadra avrebbe meritato qualcosa in più del pareggio. Questa serie B non concede nulla, sfido chiunque a venire a Salerno con questo atteggiamento: una sconfitta avrebbe gridato vendetta, abbiamo sofferto soltanto in quei 10 minuti del primo tempo e Rossi ci ha castigato. Non sono preoccupato per questa astinenza fuori casa, sovente siamo stati condannati da singoli episodi”.

Infine sull'arbitraggio: “Non mi sono mai attaccato agli episodi arbitrali, preferisco parlare della partita. Siamo stati molto bravi a farla, mi porto a casa la prestazione e il risultato”.

Redazione Sport