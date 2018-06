Salernitana, proposto Vantaggiato L'attaccante ormai da anni è nel mirino dei granata

Ogni periodo di calciomercato che si rispetti porta con sè quei nomi che vengono puntualmente accostati ad una squadra. La Salernitana, da questo punto di vista, non fa eccezione: dall'epoca di Tozzi Borsoi e Correa si è passati a quella di Scognamiglio, Crecco, Germoni e Maniero che, chiaramente, non hanno mai indossato la casacca granata. Ed ecco spuntare puntualmente la pista Daniele Vantaggiato, attaccante di grande esperienza che il direttore sportivo Fabiani per due anni consecutivi ha provato a portare a Salerno senza successo anche a causa di un ingaggio oneroso e del forte legame tra il bomber e la città di Livorno. Dopo la promozione in B si aspettava di essere immediatamente convocato in sede per discutere del rinnovo, cosa che non è accaduta e che lo ha spinto a guardarsi attorno. L'agente, Tateo, è in buoni rapporti con la Salernitana, in passato propose anche l'esterno ex Lecce Doumbia e pare abbia avuto una chiacchierata informale con Fabiani che, per ora, ha annotato il suo nome sul taccuino non considerandolo una primissima scelta. Su di lui ci sono anche Padova, il solito Lecce e Brescia, a caccia del sostituto del partente Caracciolo. Al momento è una delle tante voci di corridoio, nei prossimi giorni se ne saprà qualcosa in più.

Redazione Sport