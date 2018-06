Mercato Salernitana: tanti movimenti a centrocampo Nella zona nevralgica del campo le operazioni più imminenti della società granata

Non è ancora partito ufficialmente il calciomercato della Salernitana. Il ds Fabiani e il tecnico Colantuono però hanno già tracciato un programma di rafforzamento e l'operatore di mercato granata sta già sondando la disponibilità di alcune società e procuratori su alcuni calciatori che farebbero al caso della Salernitana.

Colantuono e partenze, le certezze

Di certo finora c'è il prolungamento del contratto dell'allenatore fino al 2020, così come la partenza di alcuni calciatori: Adamonis, Minala, Monaco, Radunovic, Ricci, Orlando, Rossi, Kiyine e Palombi, ai quali vanno aggiunti quelli in scadenza di contratto come Della Rocca, Iliadis e Tuia, con quest'ultimo che vestirà la casacca giallorossa del Benevento. “Il calciomercato inizia il primo di luglio. E' evidente che ci stiamo guardando intorno in base al programma che è stato stilato con l'allenatore. Ma per il momento si tratta di semplici pourparler, giusto per capire cosa il mercato offre, rispetto alle nostre esigenze. E' altrettanto chiaro che ci rivolgeremo non solo al mercato degli svincolati, ma guarderemo anche oltre, cercando un investimento su calciatori di qualità”, le parole di Angelo Fabiani ai nostri microfoni qualche giorno fa.

A centrocampo i rinforzi più imminenti

La rosa va rinforzata (anche numericamente) in tutti i reparti. Dai due portieri al reparto avanzato, ma è il centrocampo quello che maggiormente dovrà essere rivoltato come un calzino. L'unica certezza si chiama Akpa Akpro, col quale si eserciterà il diritto di riscatto nei termini previsti dal regolamento. Del reparto fanno parte anche Odjer, Zito, ma entrambi potrebbero essere ceduti. Non è un mistero che sul ghanese c'è il Livorno e il secondo, che ha un altro anno di contratto, non rientra nei piani dell'allenatore. E poi c'è Signorelli, il cui futuro è incerto. Sono tanti i calciatori accostati alla Salernitana: innanzitutto Ledian Memushaj, classe '86 del Benevento, 17 presenze in Serie A. I buoni rapporti con il Benevento potrebbero favorire il trasferimento.

Altri nomi caldi sono quelli di Umberto Germano e Luca Castiglia della Pro Vercelli. Il primo è un centrocampista di destra classe '92, 32 presenze 3 reti e 2 assist nell'ultimo torneo; l'altro è un calciatore centrale con caratteristiche offensive dell' '89, scuola Juventus, 36 presenze, 9 reti e 3 assist. Si tratta di due operazioni comunque abbastanza onerose che potrebbero essere favorite dalla volontà dei calciatori poco propensi a giocare in Serie C e per quanto riguarda Castiglia c'è anche un interessamento del Venezia nelle ultime ore. Si parla più sottotraccia anche del loro compagno di squadra Daniele Altobelli ('93), 25 presenze e 1 rete.

Quell'operazione difficile con Di Gennaro...

Il sogno di Colantuono però si chiama Davide Di Gennaro ('88) della Lazio, 2 presenze in Serie A e 3 in Europa League. Sulle sue possibilità di trasferimento in granata ha risposto Fabiani: “E' un elemento che può fare al caso della Salernitana, ma si è capito che la sua intenzione è di rimanere e giocarsi tutte le sue carte in massima serie. Non possiamo obbligare i calciatori a venire contro la loro volontà. Indossare la casacca granata deve essere una scelta convinta”.

Se non sarà girato altrove indosserà la maglia granata Nicola Bellomo ('91), che prima con l'Alessandria e poi con la Sambenedettese ha raccolto in Serie C 30 presenze in totale, comprese le tre dei play-off. Ultimo calciatore accostato alla Salernitana nelle ultime ore è Davide Gavazzi ('86), centrocampista-ala di destra in forza all'Avellino (Clicca Qui), in scadenza di contratto. Insomma, tanta carne a cuocere finora. Ma è chiaro che per le trattative vere e proprie bisognerà attendere ancora con altri nomi che verranno tutti da... verificare.

