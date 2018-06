E ora anche il Perugia rischia... Deferimento per la società umbra per responsabilità diretta e oggettiva

Dopo le notizie del Bari e del Foggia, squadre della serie B che rischiano sanzioni severe per problemi economici-amministrativi si è aggiunto oggi il deferimento del Perugia (responsabilità diretta e oggettiva) con il presidente Massimiliano Santopadre da parte del Procuratore Federale della F.I.G.C., in riferimento alle cessioni dei calciatori Mancini e Santopadre all'Atalanta durante il calciomercato invernale del 2017 avvenute a valori “in misura non corrispondenti al vero”, come recita la nota della F.I.G.C.

