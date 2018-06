Salernitana Story: riviviamo il campionato 14^ giornata Cesena – Salernitana 3 – 3

Al “Manuzzi” di Cesena la Salernitana conquista un pareggio meritato portando a termine l’ottava rimonta del campionato. Al 3’ Cesena subito in vantaggio con un colpo di testa di Kupisz che sblocca il risultato. Al 15’ occasione per la Salernitana con Bocalon che dagli sviluppi di un calcio d’angolo con un colpo di testa colpisce la parte alta della traversa. Al 22’ raddopio del Cesena con un gran gol dalla distanza di Kone’. Al 27’ la Salernitana accorcia le distanze: Gatto sfugge all’avversario sulla fascia e mette un grande cross per la testa di Bocalon, Agliardi salva sulla linea ma sulla respinta Rodriguez è il più lesto a ribattere la palla in rete e realizza il gol dell’ex. Termina con i granata sotto nel punteggio un bel primo tempo ricco di emozioni. Al 17’ della ripresa occasione clamorosa per la Salernitana con Bocalon che viene servito da Rossi ma ad un metro dalla porta sbaglia. Al 21’ c’è il terzo gol del Cesena con l’autorete sfortunata di Pucino che devia nella propria porta un cross di Laribi. Al 26’ la Salernitana riapre la partita con Bocalon che prima ci prova di testa ma viene respinto da Agliardi e poi è prontissimo a ribadire la palla in rete sulla respinta. Al 33’ c’è il pareggio granata da calcio di punizione con Ricci che sfrutta al meglio il tocco di Vitale e calcia la palla all’angolino dove Agliardi non può arrivare. Il match finisce 3-3 con una grande rimonta della Salernitana che in 10 uomini è stata capace di rimontare 2 gol e portare a casa l’undicesimo risultato utile consecutivo.

Cesena – Salernitana 3 – 3

Reti: 3’ pt Kupisz (C); 22’ pt Kone’ (C); 27’ pt Rodriguez (S); 21’ st aut. Pucino(C); 26’ st Bocalon (S); 33’ st Ricci (S).

Cesena: Agliardi, Perticone, Esposito, Scognamiglio, Fazzi, Kupisz (41’ st Vita), Kone’, Schiavone (29’ st Cascione), Dalmonte (33’ st Panico), Laribi, Jallow. All. Fabrizio Castori

A disposizione: Melgrati, Fulignati, Mordini, Gliozi, Moncini, Sbrissa, Farabegoli, Setola, Rigione.

Sallernitana: Adamonis, Pucino, Mantovani, Vitale, Gatto, Minala (25’ st Di Roberto), Signorelli (41’ st Rizzo), Ricci, Alex, Bocalon, Rodriguez (12’ st Rossi). All. Alberto Bollini

A disposizione: Iliadis, Russo, Asmah, Zito, Odjer, Kiyine, Kadi, Cicerelli.

Arbitro: Riccardo Ros di Pordenone

Assistenti: Cangiano – Lanotte

IV uomo: Baroni

Ammoniti: Kone’ (C), Jallow (C), Fazzi (C), Perticone (C) – Rodriguez (S), Gatto (S)

Espulsioni: Gatto (S)

Angoli: 4 – 4

Recupero: 4’ st

Le dichiarazioni post-gara di mister Bollini

Durante la trasmissione OffSide in onda su OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre) è intervenuto anche il tecnico della Salernitana Alberto Bollini che,seppur felice, ci tiene a sottolineare un concetto: “La squadra al 22’ era sotto di due gol,ma non è vero che mancava il gioco o che c’è stato un approccio sbagliato.Tutti i difensori centrali hanno preso parte alla manovra, Gatto e Alex attaccavano contemporaneamente favoriti dai movimenti tra le linee di Ricci e Signorelli, Adamonis non ha mai buttato un pallone e ha sempre dettato il passaggio per il centrocampista centrale. Tirerò le orecchie ai miei giocatori per il primo gol preso con difesa schierata, se a Cesena vai sotto dopo 3 minuti contro un avversario di valore rischi di compromettere tutto.Il 2-0 di Konè non ci ha abbattuto, lo svantaggio del primo tempo era immeritato, ma pur avendo macinato gioco abbiamo concluso poco verso lo specchio della porta.All’intervallo sono stato fortemente motivatore, anche sullo 0-2 ho detto alla squadra che dovevamo vincerla, neanche pareggiarla.Se Bocalon non sbagliava quel gol parlavamo di un’altra partita, poco dopo terzo gol loro ed espulsione.A quel punto si èvista un grande Salernitana, il pareggio è strameritato e Bocalon ha reagito da grande attaccante”.

Il mister chiosa così: “Non si è notata l’inferiorità numerica, ma anche nel primo tempo abbiamo attaccato molto sulle corsie esterne soprattutto a destra con Gatto. Abbiamo rimontato in uno stadio vero, siamo decisamente soddisfatti. Sorpreso dalla classifica dopo le dichiarazioni estive? Mi aspettavo di fare tanto lavoro e di migliorare giorno dopo giorno, il senso del gioco e il senso della maglia ci hanno sempre contraddistinto. Con l’aiuto dei nostri tifosi, numerosi anche in trasferta, possiamo andare molto lontano. Abbiamo costruito piano piano una giusta mentalità, ci prendiamo gli applausi, ma dobbiamo restare con i piedi per terra.Nessuno avrebbe fatto una rimonta del genere”.

Cliccare QUI per ascoltare l'intervista a Otto Channel

Le dichiarazioni post-gara di mister Castori

Deluso a fine gara il tecnico Castori, che non si aspettava di pareggiare una partita ormai già vinta: "E’ stato un vero peccato, avevamo la vittoria in tasca. Nella prima parte di gara siamo stati perfetti, abbiamo espresso un grande calcio. E’ stata brava la Salernitana e noi abbiamo subito il suo ritorno. Valuteremo su quanto accaduto, visto che abbiamo delle responsabilità. Dobbiamo riflettere molto. Non è possibile andare avanti di due gol e con la superiorità numerica farsi riprendere dall’avversaria. E’ mancata la concentrazione, ci siamo rilassati troppo e non doveva accadere, indipendentemente dai meriti della Salernitana. Siamo noi che dobbiamo fare mea culpa. Una squadra come la nostra che lotta per la salvezza, questa gara avrebbe dovuto vincerla. Le partite durano novanta minuti e bisogna tenere alta la concentrazione fino all’ultimo”.

Redazione sport