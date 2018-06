Sprocati: realizzo un sogno, giocare in Serie A L’attaccante ormai ex granata partirà in ritiro con la Lazio

Mattia Sprocati realizza il suo sogno: giocare con in Serie A. Il calciatore, quindi, lascia la Salernitana per approdare alla corte di Lotito, grazie alle sue ottime prestazioni da quando ha calcato l'Arechi. Riscattato l’anno scorso dalla Pro Vercelli per 110mila euro, l’attaccante ha raccolto nel torneo appena terminato 33 presenze, siglando 10 reti e fornendo 7 assist vincenti ai compagni. Sprocati partirà con la formazione biancoceleste per il ritiro di Auronzo di Cadore, sperando di convincere Inzaghi a trattenerlo per l’intera stagione. L’ex granata ha dichiarato a Radiosei: “Sono contento, è stata una cosa nata così all’improvviso. Non me l’aspettavo. Mi trovo nella fase più importante della mia carriera, sognavo la Serie A fin da quando ero bambino”.

Redazione Sport