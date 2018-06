Playoff Serie B: stasera si conosceranno le finaliste Frosinone e Palermo partono favorite

Stasera si conosceranno le finaliste dei play-off di Serie B. Toccherà prima a Palermo e Venezia scendere in campo alle 18:30, successivamente alle 21 sarà la volta di Frosinone e Cittadella. Le due semifinaliste di “diritto” partiranno con un netto vantaggio di avere due risultati su tre a disposizione. Le gare di andata, infatti, terminate entrambe sul risultato di 1-1, mettono sul gradino delle favorite Frosinone e Palermo, che in caso di ulteriore risultato di parità questa sera, passeranno il turno per la migliore posizione in classifica in campionato. La finale di andata è prevista per il giorno 13, il ritorno tre giorni dopo, il 16 entrambe alle 20:30.

Le probabili formazioni

Stadio Renzo Barbera ore 18:30

PALERMO (4-4-2): Pomini; Rispoli, Rajkovic, Bellusci, Aleesami; Rolando, Murawski, Jajalo, Coronado; Nestorovski, La Gumina. All.: Stellone.

VENEZIA (3-5-2): Audero; Andelkovic, Domizzi, Modolo; Bruscagin, Pinato, Stulac, Suciu, Garofalo; Marsura, Geijo. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Gianluca Aureliano di Bologna (Villa-Baccini; IV uff. Dei Giudici; add. Marinelli-Marini)

Stadio Benito Stirpe ore 21:00

CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Adorni, Varnier, Pezzi; Iori, Pasa, Bartolomei; Schenetti; Vido, Kouamé. All. Venturato.

FROSINONE (3-5-2): Vigorito; D. Ciofani, Terranova, Brighenti; Krajnc, Kone, Gori, Chibsah, Crivello; Dionisi, Ciano. All. Longo.

ARBITRO: Luigi Nasca di Bari (Bresmes-Colarossi; IV uff. Fiore; add. Pezzuto-Serra

