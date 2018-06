Perugia su Odjer: si sblocca l'affare Monaco? Confermata l'anteprima della scorsa settimana

Come abbiamo rimarcato la settimana scorsa, Salvatore Monaco sta lanciando più di un segnale d'amore nei confronti di Salerno e della Salernitana. Subissato di messaggi sui social da parte dei tifosi granata, il centrale napoletano ha scalato rapidamente posizioni nelle gerarchie del tecnico e nel cuore della gente, al punto che in tanti sperano possa restare per formare con Bernardini, Schiavi, Mantovani o Casasola un tandem di spessore per la categoria e che certo non farebbe rimpiangere l'incerto Tuia, partito verso altri lidi dopo la bocciatura della dirigenza. 700mila euro per il riscatto sono obiettivamente tanti, sebbene sul web i tifosi sostengano che "una società che punti davvero alla vittoria investe sui giocatori bravi"; a questo punto Fabiani e Lotito potrebbero cercare un accordo con il direttore sportivo Goretti per assicurarsi a titolo definitivo le prestazioni del calciatore con un esborso economico minore. Nella trattativa, infatti, potrebbe essere inserito Moses Odjer, cui cartellino è valutato almeno 500mila euro dopo l'oneroso investimento di due anni fa. Tutto è ancora in stand by, il giocatore è in vacanza all'estero e aspetta notizie dal suo procuratore entro una decina di giorni.

Redazione Sport