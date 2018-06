Salernitana Story: riviviamo il campionato 15^ giornata Salernitana-Cremonese 1-1

All’Arechi Salernitana e Cremonese si dividono la posta in palio in una partita divertente e ricca di occasioni. La prima chance della partita è della Cremonese e arriva al 10’ con un contropiede in cui Brighenti, servito da Piccolo, prova ad incrociare ma respinge in angolo Radunovic. Al 15’ ancora grigiorossi pericolosi dagli sviluppi di un corner ma salva il portiere granata. Al 18’ grande occasione per la Salernitana dagli sviluppi di un calcio d’angolo: Mantovani colpisce di testa e Canini salva sulla linea, poi ci prova Rodriguez ma para Ujkani. Al 34’ Salernitana in vantaggio con un contropiede perfetto di Bocalon che parte dal limite dell’area di rigore avversaria e salta due difensori in progressione, porta palla fino al limite dell’area poi serve splendidamente Ricci che arriva a sostegno e davanti alla porta non sbaglia calciando il pallone sotto la traversa. Al 36’ altra occasione per la Salernitana con Kiyine che serve Rodriguez in area di rigore tutto solo ma calcia male e non preoccupa Ujkani. Finisce con la Salernitana in vantaggio 1–0 un bel primo tempo. Al 27’ della ripresa c’è il pareggio della Cremonese: dagli sviluppi di un calcio piazzato arriva il colpo di testa vincente di Arini. Al 33’ grande occasione per la Salernitana con Minala che a pochi metri dalla porta prova a calciare ma Ujkani salva il risultato. Al 40’ ci prova Rossi che si libera per calciare in mezzo a tre difensori ma non trova la porta. Finisce 1-1, con la Salernitana che conquista il dodicesimo risultato utile consecutivo.

Salernitana – Cremonese 1 – 1

Reti: 34’ pt Ricci (S); 27’ st Arini (C).

Salernitana: Radunovic, Pucino, Vitale, Mantovani, Signorelli, Rodriguez (17’ st Rossi), Alex, Kiyine, Minala, Bocalon (34’ st Di Roberto), Ricci (41’ st Rizzo). All. Alberto Bollini

A disposizione: Adamonis, Russo, Zito, Kadi, Odjer, Di Roberto, Asmah, Cicerelli, Popescu.

Cremonese: Ujkani, Claiton, Croce, Piccolo (22’ st Cavion), Brighenti (39’ st Scappini), Mokulu, Pesce (12’ st Castrovilli), Canini, Almici, Renzetti, Arini. All. Attilio Tesser

A disposizione: Ravaglia, D’Avino, Procopio, Marconi, Perrulli, Scarsella, Macek, Cinelli, Garcia Tena.

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova.

Assistenti: Domenico Rocca (sez. Vibo Valentia) – Vito Mastrodonato (sez. Molfetta).

IV uomo: Giovanni Ayroldi (sez. Molfetta).

Ammoniti: Pucino (S), Vitale (S) – Pesce (C), Canini (C), Claiton (C).

Angoli: 4 – 5.

Recupero: 1’ pt, 4’ st.

Spettatori: 11366.

Le dichiarazioni post-gara di mister Bollini

Abbastanza rammaricato per il pareggio odierno, mister Bollini ha parlarto così della gara: “Abbiamo avuto le occasioni per vincerla anche sull’1-1, ma dobbiamo dare i giusti meriti alla Cremonese che ha perso immeritatamente con il Palermo e che ha messo in campo tutta la sua esperienza. Nel primo tempo siamo stati molto compatti sfruttando una ripartenza, sbloccare il risultato contro un avversario del genere ci aveva dato fiducia. Abbiamo subito il gol su palla inattiva ed è un grosso rammarico, qualcosa la abbiamo sbagliata, ma da allenatore non posso che essere soddisfatto perché questa squadra dà tutto sul piano fisico e mentale, resto soddisfatto della prova e dell’atteggiamento. Quando ti rimontano e sfiori il 2-1 due volte significa che non molli mai e vai applaudito”.

Bollini prosegue: “L’aspetto atletico conta molto. Rodriguez rientrava dopo tanto tempo, non c’era una staffetta preventivata: semplicemente volevo di più sul piano della profondità e della circolazione di palla, ci stavamo abbassando troppo e questo favoriva il giro palla della Cremonese. Attribuire delle responsabilità a tavolino per il gol subito sarebbe facile e riduttivo, subire rete sul secondo palo era evitabile e rivedremo in settimana quello che è successo”. sulle poche vittorie interne: “E’ una casualità: obiettivamente contro il Frosinone nel primo tempo eravamo in vantaggio, ma avevano avuto tre ottime occasioni, contro il Bari ci hanno ripreso nel nostro momento migliore e oggi la stessa cosa. Si può rimproverare poco alla Salernitana di oggi, anche sulle corsie esterne abbiamo continuato a spingere pure dopo l’1-1. Non voglio parlare di alibi, ma comunque stiamo giocando da tempo con 4 calciatori nello stesso ruolo e non ci sono ricambi”.

Sulla prova del reparto offensivo: “Bocalon è stato determinante in occasione del gol, rispetto a inizio anno credo che il giocatore sia migliorato molto nell’attaccare la profondità e nella difesa del pallone. Ha segnato 5 gol in campionato e sta dando una grossa mano alla squadra. Rodriguez sta ritrovando al forma migliore, di Rossi ho parlato bene sin dal momento del suo arrivo”. Infine sull'emergenza: “Non credo che sabato avremo molte possibilità di recupero sugli infortunati”.

CLICCARE QUI PER ASCOLTARE L'INTERVISTA REALIZZATA DA OTTO CHANNEL

Le dichiarazioni post-gara di mister Tesser

Conferenza stampa per il tecnico della Cremonese Attilio Tesser, moderatamente soddisfatto per l'1-1 ottenuto all’Arechi: “Nel complesso un pareggio giusto. In avvio abbiamo avuto due ottime occasioni, al primo tiro in porta ci ha castigato una Salernitana che ha provato in tutti i modi a sfruttare le ripartenze. Siamo stati bravi a recuperarla, nel finale entrambe hanno cercato di vincerla senza perdere gli equilibri. La classifica? Ogni classifica fa storia a sé e le chiacchiere stanno a zero, non aiuta nessuno e non è calcio fare previsioni”.

Tesser prosegue: “Nella prima parte abbiamo fatto decisamente meglio, siamo entrati in gara cattivi e propositivi. Chiaramente quando te la giochi rischi anche qualcosa, la Salernitana è stata brava ad approfittarne. E’ un momento in cui ci puniscono alla prima occasione, ma la reazione c’è stata e abbiamo messo in campo l’intensità giusta. Ci prendiamo questo pareggio contro un avversario in salute almeno quanto noi. La mentalità fa la differenza ,sono soddisfatto anche da questo punto di vista. Un plauso ad Arini, un ragazzo che ci permette di mantenere un certo equilibrio pur giocando con dei centrocampisti di spiccate doti offensive”.

CLICCARE QUI PER ASCOLTARE L'INTERVISTA REALIZZATA DA OTTO CHANNEL

Redazione Sport