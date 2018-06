CDS: Salernitana su Mastalli Già l'anno scorso ci fu una trattativa. La Juve Stabia chiede soldi, no alle contropartite

Salernitana piuttosto attiva nel mercato dei giovani. Stando a quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la società e la dirigenza si stanno concentrando sui talenti più interessanti del campionato di Lega Pro, desiderosi di fare il grande salto tra i cadetti e giocarsi le proprie carte in una piazza prestigiosa come quella di Salerno. E' notizia di pochi minuti fa che il direttore sportivo Angelo Fabiani abbia contattato l'entourage del centrocampista Alessandro Mastalli, calciatore classe 1996 (tesserabile dunque come under) che ha fatto la differenza a Castellammare di Stabia risultando un titolare inamovibile dalla prima all'ultima giornata. Cresciuto nel settore giovanile del Milan (laddove era denominato "Capitan futuro", ha anche giocato per qualche minuto in serie A nella stagione 2014-15 esordendo il 24 maggio contro il Torino) e già protagonista con la Nazionale under19, Mastalli è vincolato alla Juve Stabia fino a giugno del 2019 e su di lui si registra l'interesse di diversi club di categoria superiore, con la Salernitana che godrebbe di una corsia preferenziale soprattutto perchè l'Avellino (che lo segue da gennaio) ha leggermente mollato la presa perchè non ha ancora risolto la querelle allenatore. Il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 150/200mila euro: non è da escludere si possa ragionare sulla base di qualche scambio, ma la società preferirebbe monetizzare senza inserire nell'affare alcuna contropartita tecnica. Se davvero si vuole puntare sui giovani bravi, sarà necessario un sacrificio economico: la dirigenza ha avviato i contatti, la palla passa a Lotito e Mezzaroma.

Redazione Sport