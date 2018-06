Salernitana, occhi su un calciatore di Serie C Trova conferme l’interessamento dei granata per Gargiulo

Trova conferma quanto affermato dalla nostra redazione sei giorni fa: la Salernitana, come riporta TMW, sarebbe interessata al centrocampista di origini napoletane Mario Gargiulo, cresciuto nel settore giovanile del Brescia e in forza al Pontedera che potrebbe cederlo di fronte a una buona offerta. Si tratta di un calciatore di grande personalità, tecnicamente dotato e bravo negli inserimenti. I buoni rapporti tra Fabiani ed il collega Giovannini potrebbero favorire il buon esito della trattativa. Si è parlato anche di una contropartita tecnica, che potrebbe includere il prestito di uno tra Novella e Gaeta.

“A Pontedera sto benissimo, la società ha creduto molto in me e mi ha dato la possibilità di mettermi in mostra. Ho trovato un ambiente straordinario, molto più di una squadra di calcio. Siamo una grande famiglia e se dovessi rimanere sarei felicissimo”, dichiarò giorni fa Gargiulo a proposito di un suo eventuale trasferimento.

Redazione Sport