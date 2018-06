Salernitana Story: riviviamo il campionato 16^ giornata Cittadella-Salernitana 2-1

Al “Tombolato” si interrompe la striscia positiva di dodici risultati utili consecutivi della Salernitana al termine di una partita equilibrata. Al 6’ prima occasione della partita per il Cittadella con Pasa che colpisce il palo al termine di una grande azione personale. Al 15’ ancora pericolosa la squadra di casa con Salvi che dagli sviluppi di un calcio d’angolo di testa va vicino al gol. Al 23’ c’è il vantaggio del Cittadella siglato da Varnier che sfrutta al meglio l’assist di Pasa e porta in vantaggio i suoi. Al 27’ Iori vicino al raddoppio con un colpo di testa che sfiora il palo. Al 32’ la Salernitana trova il gol del pareggio: dagli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Ricci arriva la zampata vincente di Pucino che batte Alfonso. Termina in parità un primo tempo ricco di occasioni. Al 23’ della ripresa ci prova Bocalon di testa ma la palla si spegne a lato. Al 37’ il Cittadella va in vantaggio con Litteri che approfitta di un tiro sporco anticipando Radunovic e poi ribadisce la palla in rete. Finisce 2-1 per il Cittadella e la Salernitana incassa la seconda sconfitta stagionale.

Cittadella – Salernitana 2 – 1

Reti: 23’ pt Varnier (C); 32’ pt Pucino (S); 37’ st Litteri (C).

Cittadella: Alfonso, Salvi, Varnier, Scaglia, Pezzi (1’ st Pelagatti), Schenetti, Iori, Pasa, Chiaretti, Kouame (27’ st Arrighini), Strizzolo (14’ pt Litteri). All. Roberto Venturato

A disposizione: Paleari, Caccin, Bartolomei, Lora, Settembrini, Fasolo, Arrighini.

Salernitana: Radunovic, Pucino, Mantovani, Popescu, Gatto, Minala (20’ st Odjer), Signorelli, Ricci (40’ st Di Roberto), Alex, Rodriguez (7’ st Rodriguez), Bocalon. All. Alberto Bollini

A disposizione: Adamonis, Schiavi, Tuia, Asmah, Rizzo, Zito, Kiyine, Kadi, Cicerelli.

Arbitro: Sig. Francesco Paolo Saia di Palermo

Assistenti: Cecconi – Chiocchi

IV uomo: De Angeli

Ammoniti: Pasa (C), Schenetti (C), Arrighini (C), Iori (C) – Pucino (S), Ricci (S), Rossi (S)

Angoli: 7 – 3

Recupero:1’ pt, 4’ st.

Le dichiarazioni post-gara di mister Bollini

Durante la trasmissione OffSIde in onda su OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre) è intervenuto il tecnico della Salernitana Alberto Bollini, apparso particolarmente amareggiato per il meritato ko: "Non abbiamo avuto un buon approccio alla partita, una cosa alquanto inspiegabile. Non voglio alibi né attenuanti, maper il grande lavoro che facciamo in settimana sul piano didattico e dei video non capisco come abbiamo fatto a subire il gol dell’1-0. Non è mia abitudine trovare colpevoli, volevamo fare una gara di attenzione e di forza. Sono molto arrabbiato per i 15 minuti, ancor di più perché erano situazioni evitabili. Il Cittadella aveva vinto 3-0 a Palermo e aveva entusiasmo, questa sconfitta deve darci la rabbia agonistica giusta : se giochiamo siamo propositivi e creiamo azioni da gol, andare in balia dell’avversario significa non essersi adattati alla giornata”.

Bollini prosegue: “Volevo fare dei cambi già dopo i primi 20 minuti, ma è arrivato il pareggio è ho rivisto l’atteggiamento giusto a cospetto di un avversario forte. Non siamo gli unici a subire gol da palla inattiva, nel primo caso posso dire che avevo mostrato il video alla squadra proprio stamattina, ma non siamo stati attenti. Da lunedì batterò molto sull’atteggiamento, l’avversario può batterci, ma deve dimostrare di essere più bravo. Il Cittadella ha mezz’ali molto interessanti , Pasa e Schenetti hanno fatto benissimo saltando l’uomo con troppa facilità e noi non siamo stati bravi ad arginarli. Dobbiamo riacquistare il nostro credo: era difficile fare gioco perché siamo troppo incerottati dietro e non possiamo respirare, non ci siamo adattati alla partita. Ripartiamo dagli errori, vogliamo essere la Salernitana che ha emozionato noi stessi e il pubblico”

Cliccare qui per ascoltare l'intervista realizzata da otto Channel

Le dichiarazioni post-gara di mister Venturato

Conferenza stampa per il tecnico del Cittadella Roberto Venturato, molto contento per la vittoria della sua squadra a cospetto della Salernitana: "Bisognava dare continuità alla buona prestazione di Palermo, già ieri avevo espresso parole d'elogio per i miei calciatori esortandoli a non abbassare la guardia contro un avversario di grande qualità. Nel primo tempo abbiamo dimostrato di esserci sotto tutti i punti di vista, questa gara è stata vinta grazie a tante componenti determinanti e alla capacità di sfruttare gli episodi. Forse dopo l'1-0 ci siamo un attimino rilassati e in questa categoria non te lo puoi permettere, ma fondamentalmente abbiamo subito una rete da palla inattiva sull'unica occasione creata dalla Salernitana. Nella ripresa abbiamo ripreso a macinare gioco, quando un elemento come Pasa si presenta tre volte a tu per tu col portiere significa che tutti stanno svolgendo il proprio lavoro nel migliore dei modi. Credo che la vittoria sia assolutamente meritata, dobbiamo essere bravi a trovare la giusta continuità senza pensare troppo alla classifica e agli obiettivi. Certo, ci piacerebbe restare nella zona sinistra e giocarcela alla pari con tutti come accaduto oggi".

