E’ il Palermo la prima finalista dei play-off Non riesce l’impresa al Venezia: per i lagunari sarà ancora serie B

Finisce come nelle previsioni della vigilia: il Palermo è la prima finalista dei play-off di Serie B. E’ basta una sfortunata autorete di Domizzi a dare l’accesso della sicurezza alla finale nei primi cinque minuti di gioco, con una gara tutta in salita per i lagunari, che avevano bisogno di due reti per ribaltare la situazione. Dicevamo partenza e subito gol per i padroni di casa: conclusione di Trajkovski, Audero è bravo a deviare, ma in corsa sulla respinta del compagno Domizzi ci mette il piede con il pallone che rotola in rete. Il Venezia prova a reagire e al 12’ tocca a Pomini ribattere un bel tiro di Pinato. Al 21’ ancora ci provano gli ospiti con Bruscagin, che non riesce ad inquadrare la porta. Al riposo si va con il vantaggio dei rosanero. Nella ripresa il Venezia prova a chiudere gli avversari nella propria retroguardia e il Palermo prova a ribattere in ripartenza appena capita l’occasione, come al 53’, con La Gumina che non riesce a concludere in porta. L’occasione per il pareggio capita sulla testa di Geijo, che però trova Pomini pronto a deviare con il piede e a salvare la sua porta. All’81’ ospiti in dieci per l’espulsione di Pinato, reo di aver sgambettato da dietro Jajalo. L’ultimo brivido della gara all’88’, quando La Gumina viene nettamente messo giù in area di rigore: Aureliano non ha dubbi e indica il dischetto, che lo stesso attaccante si fa parare da Audero. Finisce fra il tripudio dei tantissimi tifosi rosanero.

Palermo-Venezia: 1-0

PALERMO (4-3-2-1): Pomini 6.5; Rispoli 6, Bellusci 5.5, Rajkovic 6, Aleesami 6.5; Gnahoré 6, Jajalo 5.5, Murawski 5.5 (33′ st Fiordilino ng); Coronado 7, Trajkovski 6 (30′ st Rolando ng); La Gumina 5.5. Allenatore: Stellone 6

VENEZIA (3-5-2): Audero 6; Andelkovic 5, Modolo 6 (14′ st Litteri 6.5), Domizzi 5; Bruscagin 6, Fabiano 5.5 (10′ st Falzerano 6), Stulac 5.5, Pinato 6, Garofalo 5.5; Geijo 5 (42′ st Zigoni), Marsura 5.5. Allenatore: F.Inzaghi 5.5

ARBITRO: Gianluca Aureliano di Bologna (Villa-Baccini; IV uff. Dei Giudici; add. Marinelli-Marini)

Marcatori: pt 5′ Domizzi aut.

Ammoniti Jajalo (P), Modolo (V), Coronado (P)

Espulso: Pinato (V)

Redazione Sport