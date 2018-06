Serie B play-off: la finale è Palermo-Frosinone I ciociari riescono a pareggiare 1-1 e grazie alla migliore posizione di classifica passano

E’ andata come nelle previsioni della vigilia: la finale play-off di Serie B sarà tra Palermo e Frosinone. La squadra di Venturato esce comunque a testa alta dalla competizione, non avendo perso nelle due gare e solo perché la posizione di classifica è stata più favorevole ai ciociari. Dopo un primo tempo che ha visto un Cittadella un po’più intraprendente nella prima parte, il risultato non si è schiodato, con i padroni di casa attenti a concedere il meno possibile agli avversari. La gara però si ravviva subito nella ripresa, quando al 2’ Gori è bravo ad approfittare di un rimpallo favorevole su un liscio di Ciano e a infilare la porta di Alfonso, grazie anche a una leggera deviazione di Lora. Tutto più facile per la formazione di Longo, che in vantaggio di una rete avrebbe avuto modo di capitolare solo incassandone due. Il Cittadella non ci sta e cerca in tutti i modi di pareggiare la gara, riuscendoci al 30’ con Kouame (subentrato a Strizzolo), che sul filo del fuorigioco infila Vigorito con un diagonale imparabile. Poco prima il portiere aveva già salvato la sua squadra dal pari, intervenendo abilmente in una mischia in area. Nell’ultimo quarto d’ora di gara il Frosinone intravede i fantasmi del passato e subisce la veemenza degli ospiti, che si rendono pericolosi dalla parti del portiere avversario. La gara però resta inchiodata sull’1-1 che premia la compagine di casa. Da annotare l’espulsione per doppia ammonizione di Varnier al 47’ per un fallo su un imprendibile Citro, che subentrato al 25’ della ripresa ha avuto un ottimo impatto sulla gara. Triplice fischio di Nasca dopo quattro e più minuti di recupero e lo Stirpe esplode di gioia. Ora l’ultimo ostacolo per la compagine di Longo alla massima serie è il Palermo.

FROSINONE – CITTADELLA 1 – 1

FROSINONE: Vigorito, Ciofani, Terranova, Krajnc, Matarese (39’ st Frara), Chibsah, Gori, Soddimo (22’ st Konè), Crivello, Ciano, Dionisi (C) (25’ st Citro). A DISPOSIZIONE: Bardi, Russo, Besea, Maiello, Beghetto, Volpe, Sammarco, Verde. ALLENATORE: Moreno Longo.

CITTADELLA: Alfonso; Salvi, Adorni, Varnier, Benedetti; Bartolomei, Iori (C), Lora (13’ st Chiaretti); Schenetti (25’ st Arrighini); Vido, Strizzolo (9’ st Kouame). A DISPOSIZIONE: Paleari, Pezzi, Pelagatti, Pasa, Liviero, Maniero, Fasolo. ALLENATORE: Roberto Venturato.

Arbitro: Nasca di Bari (Bresmes-Colarossi; IV uff. Fiore; add. Pezzuto-Serra)

Reti: 2’ st Gori, 30’ st Kouame

Ammoniti: Chiaretti, Varnier, Crivello, Ciano.

Espulso Varnier per doppia ammonizione al 47’ st.

Angoli: 3 – 3

Recupero: 0’ – 4’

Redazione Sport