Grande soddisfazione per il settore giovanile granata Gli Under15 alzano una coppa a Cava battendo il Benevento

Che il settore giovanile della Salernitana stia crescendo con il passare degli anni è sotto gli occhi di tutti, del resto l'esordio di un 2001 in prima squadra e in serie B rappresenta una grande soddisfazione per una società che ha promesso investimenti ancora maggiori per migliorare il vivaio e far nascere in casa i talenti del futuro. Anche quest'anno l'under15 ha regalato gioie ed emozioni alla proprietà e al popolo granata: nella precedente stagione fu il gruppo guidato da Mario Landi e dal suo staff a sognare lo scudetto battendo realtà blasonate e organizzate come Palermo ed Empoli dinanzi a 200 spettatori in festa prima del ko contro la corazzata Inter, stavolta è toccato ai ragazzi di De Santis chiudere un percorso positivo oltre ogni aspettativa alzando al cielo una coppa al termine del torneo internazionale di calcio giovanile "Città Cava dei Tirrenti, categoria Giovanissimi 2003". disputato al Simonetta Lamberti in presenza anche di una fitta rete di osservatori. Se in regular season la Salernitana aveva conquistato i play off, ieri i granatini hanno vinto per 3-2 contro il Benevento con una partita ricca di capovolgimenti di fronte, divertente e decisa non solo da giocate individuali, ma anche dalla grinta e dalla determinazione mostrata da ogni singolo elemento. La festa finale ha rappresentato un momento di grande gioia per tutti, con i calciatori che hanno baciato più volte lo stemma del cavalluccio marino mostrando un grande amore per la Salernitana pur non essendo tutti di Salerno. Anche questa una piccola grande vittoria, una pietra miliare per un futuro che non può prescindere dal settore giovanile.

Redazione Sport