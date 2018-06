Stasera al Volpe "Marco tra gli angeli" Partita di calcio per la solidarietà alle ore 21

Si terrà stasera alle ore 21 presso il centro Sportivo Volpe di Salerno la seconda edizione dell'evento “Marco tra gli angeli”, una partita di calcio per la solidarietà, con il patrocinio del comune di Salerno, di Salerno Solidale, della Provincia di Salerno, della Confcommercio di Vietri sul Mare e della FIGC LND Campania. In campo scenderanno una Rappresentativa Salernitana contro una rappresentativa Artisti tv, che vedrà la presenza di diversi personaggi provenienti dal mondo della musica e dello spettacolo. Aprirà l'iniziativa il cantante Virginio che si esibirà in una suggestiva versione del brano Alleluia di Leonard Cohen.

Parte del ricavato della vendita dei biglietti sará devoluto in beneficenza a favore dell'Associazione Arcobaleno Marco Iagulli Onlus che si occupa di assistenza nel campo delle malattie oncologiche pediatriche. Presenteranno l'iniziativa Enzo Guariglia coadiuvato dalla speaker Stefania Pagano.

Redazione Sport