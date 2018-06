In settimana possibile incontro con Gavazzi La società sta facendo delle valutazioni, le ultime

Svincolatosi dall'Avellino, Davide Gavazzi è uno dei calciatori più ambiti del panorama calcistico della serie B. Tra le varie società che hanno manifestato un certo interesse c'è indubbiamente la Salernitana che, a stretto giro di posta, potrebbe approfondire il discorso con il suo procuratore e fare il punto della situazione utile a capire se la chiacchierata informale può trasformarsi in una trattativa vera e propria. La duttilità tattica è l'arma in più che ha spinto la proprietà a mettere gli occhi sull'oramai ex biancoverde; Gavazzi, infatti, può giocare mezz'ala, esterno sia di centrocampo, sia un un attacco a tre, sia trequartista, un autentico jolly teoricamente perfetto per il 4-3-1-2 che ha in mente Stefano Colantuono. A questo punto bisognerà capire quali saranno le richieste economiche del fantasista, a sua volta reduce da una serie di infortuni che rappresentano un elemento di valutazione da parte della dirigenza. L'interesse, comunque, c'è, ma parlare di operazione virtualmente conclusa significherebbe sbilanciarsi troppo e bruciare le tappe. Se ne saprà qualcosa in più al massimo per l'inizio della prossima settimana, quando il ds Fabiani incontrerà a Roma Lotito, Mezzaroma e forse anche Colantuono per avviare ufficialmente le prime trattative di un mercato che si preannuncia intensissimo per i colori granata.

Redazione Sport