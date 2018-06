Stasera la finale di andata playoff Palermo-Frosinone La partita di ritorno è in programma il 16 giugno

Si giocherà stasera alle 20:30 al "Renzo Barbera" la gara di andata della finale play-off di Serie B tra Frosinone e Palermo, rispettivamente terza e quarta classificata. Le due squadre hanno eliminato in semifinale Cittadella e Venezia. Per la finale vale lo stesso regolamento applicato nelle semifinali: in caso di parità di punti dopo le gare di andata e ritorno, si tiene conto della differenza reti nelle due partite. In caso di ulteriore parità, verrà promossa in Serie A la squadra meglio piazzata in campionato, nel caso specifico il Frosinone. La partita di ritorno è in programma il 16 giugno sempre alle 20:30.

Le probabili formazioni:

PALERMO (4-3-1-2): Pomini; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Fiordilino, Jajalo, Murawski; Coronado; La Gumina, Nestorovski. All.: Stellone.

FROSINONE (3-5-2): Vigorito; D. Ciofani, Terranova, Krajnc; Matarese, Kone, Gori, Chibsah, Crivello; Dionisi, Ciano. All. Longo.

ARBITRO: Chiffi di Padova (Galetto-Caliari; IV uff. Rossi L.; add. Pezzuto-Piccinini)

