19 giugno 2018, il programma dei festeggiamenti Lo slogan: "Se sei salernitano non puoi mancare"

Mentre fervono dietro le quinte i preparativi per trasformare il centenario in un evento unico non solo per la tifoseria, ma anche per l'intera città di Salerno, prende corpo anche il programma per celebrare degnamente il novantanovesimo campionato della Salernitana. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali ma, in attesa di capire se la proprietà e la dirigenza garantiranno la propria presenza come auspicato dai gruppi organizzati, la giornata dovrebbe essere contraddistinta da questi momenti toccanti, emozionanti e coinvolgenti:

-ore 17, presentazione del libro "La Salernitana prima dei 100 anni" scritto dal direttore del sito "Ilbellodellosport" e che ripercorre tra aneddoti e riflessioni il secolo di vita granata anche attraverso le parole dei protagonisti e delle vecchie glorie. L'incontro si terrà alla Feltrinelli di Salerno

-ore 18, corteo dei tifosi che partirà in Piazza Casalbore e si concluderà presso la spiaggia di Santa Teresa

-ore 19:19: triangolare di calcio presso la spiagga di Santa Teresa tra vecchie glorie della Salernitana ed esponenti della curva Sud

-ore 22:30 spettacolo piromusicale, con gadget in omaggio soprattutto per i più giovani

Lo slogan sul web è "Se sei salernitano non puoi mancare", la sensazione è che ci saranno davvero migliaia di persone per un evento che mette i brividi al sol pensiero.

Redazione Sport