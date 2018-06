Nazionale a Salerno, Lotito: "La città lo merita" Il patron apre alla Nazionale, ma dopo il restyling dell'Arechi

Una bella notizia per tutti i tifosi della Salernitana, ma in generale per una città profondamente innamorata del calcio e che aspetta questo evento da tantissimo tempo. Stando a quanto riportato dal quotidiano La Città, infatti, a stretto giro di posta la Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini potrebbe disputare una partita amichevole allo stadio Arechi, cosa che non accade praticamente dal 1998, quando gli azzurri pareggiarono per 2-2 contro la Spagna grazie a una doppietta di FIlippo Inzaghi dinanzi a poco più di 15mila spettatori. E' stato il presidente Lotito a fare questa promessa al popolo di fede granata lanciando, contestualmente, anche un messaggio all'amministrazione comunale locale e a tutti coloro che dovranno intervenire per il restyling dell'Arechi che partirà tra qualche settimana senza intaccare il percorso sportivo dei granata: "Si dovesse presentare l'occasione di far giocare l'Italia a Salerno non ce la faremo sfuggire, cercheremo di coglierla e di portare la nostra Nazionale di calcio a Salerno per una gara internazionale. Lo meritano tutti gli sportivi e anche la città. Sarebbe una festa per il calcio, un momento di aggregazione e di unione che va oltre qualsiasi identità. Dovessimo raggiungere l'obiettivo, però, occorrerò che l'intero stadio Arechi sia in condizioni ideali, si tratterebbe di un evento di grandissima importanza e non dobbiamo farci cogliere impreparati". Tradotto: l'Italia giocherà a Salerno a patto che l'impianto di via Allende sia ristrutturato così come da tempo promesso. E, a livello internazionale, sarebbe davvero una bella vetrina per il pubblico granata e per la città.

Redazione Sport