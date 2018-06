Bellomo convocato per il ritiro di Rivisondoli Lo conferma il calciatore: "Non mi hanno detto che andrò via in prestito"

Tra i volti nuovi della Salernitana versione 2018-19 c'è anche il jolly Nicola Bellomo, calciatore che mister Torrente avrebbe voluto a tutti i costi a Salerno nella sua breve esperienza all'ombra dell'Arechi e che a gennaio fu coinvolto in una vasta operazione che favorì l'arrivo a Salerno del difensore Tiago Casasola. Pur non avendo disputato una delle sue migliori stagioni, l'ex Bari ha comunque molti estimatori sia in cadetteria, sia in serie C, ma la sua speranza è quella di indossare la maglia granata nel rispetto del contratto sottoscritto sei mesi fa e che ha tutte le intenzioni di onorare. Ecco le sue parole rilasciate alla redazione di TuttoC.com: "A gennaio volevo andar via da Alessandria anche perchè non mi ero trovato bene. Il presidente Masi è una grande persona, che forse si affida a gente sbagliata. A San Benedetto è andata bene, peccato solo per il mancato passaggio nei playoff contro il Cosenza. Alla fine è stata un'annata positiva per tutti quanti. Il Cosenza è la squadra che ha dato più fastidio a tutte in questi playoff; faccio i complimenti a loro per questo arrivo in finale. Si tratta di una società importante, che ha un pubblico caloroso. A Caserta con Capuano? Sono tutte cose inventate. Mister Capuano lo ringrazio perchè è stato molto importante per me. Mi ha dato tanto. Io ho firmato con la Salernitana, partirò in ritiro con loro. La società granata non mi ha detto di andare in prestito altrove". La storia recente, però, insegna che molti giocatori presi dalla Salernitana dalle categorie inferiori alla lunga siano stati utilizzati come pedina di scambio e il ritorno alla Sambenedettese così come l'eventuale passaggio a Caserta con Capuano sono piste tutt'altro che fantacalcistiche. La stessa Casertana ha espresso gradimento per almeno altri 4 profili granata. Seguiranno aggiornamenti.

Redazione Sport