Capuano a Caserta, "spesa" a Salerno? Ecco le ultime indiscrezioni, almeno 4 giocatori potrebbero seguire il mister

Non è ancora ufficiale, ma Eziolino Capuano potrebbe ripartire da Caserta. Dopo l'immeritato esonero patito in quel di San Benedetto e l'esperienza sportivamente parlando drammatica di Modena, il vulcanico tecnico salernitano è a caccia di un progetto ambizioso e lungimirante che gli permetta di lavorare senza pressioni e senza essere costantemente delegittimato in conferenza stampa da chi, al contrario, avrebbe dovuto apprezzarne il lavoro o almeno rimbrottarlo in separata sede e non dinanzi ai giornalisti. Se in passato, nell'epoca Lombardi, l'esperienza con i falchetti si concluse con un licenziamento dopo pochissime giornate (e zero vittorie conseguite), stavolta le cose potrebbero andare diversamente e Capuano sogna già un ruolo di manager a 360°, una figura che sta prendendo sempre più corpo nel mono del calcio e che consente agli allenatori di incidere sulle scelte di mercato. In quel caso, in virtù degli ottimi rapporti con la Salernitana, ci potrebbero essere ben quattro giocatori a fare la valigia in direzione Caserta: il difensore Popescu (che Capuano ha plasmato a Modena), il centrocampista Rizzo (che già voleva a San Benedetto e lo aveva convinto dopo una lunga telefonata), il jolly Kadi (che rientrerà dal prestito di Alessandria) e il fantasista Bellomo che, smentite di rito a parte, non è assolutamente certo di restare a Salerno pur essendo stato convocato per il ritiro di Rivisondoli laddove sarà valutato dallo staff tecnico. Il vero sogno del mister sarebbe Riccardo Bocalon, ma la Salernitana lo ritiene incedibile e il costo di ingaggio e cartellino è fuori budget per quasi tutte le realtà di terza serie. Che nell'operazione possano essere inseriti anche Cicerelli e un giovane tra Novella e Gaeta? Tutto prematuro, ma la firma di Capuano con la Casertana potrebbe facilitare anche il mercato in uscita dei granata.

Redazione Sport