Da Lecce: possibile ritorno di fiamma per Rosina? I salentini corteggiano Vitale, provano a chiudere per Montalto e pensano a Schiavi

Almeno nelle intenzioni, il Lecce che parteciperà al prossimo campionato di serie B dopo oltre un lustro di assenza sarà formato da calciatori di grande esperienza e che saranno guidati da un allenatore di prospettiva come Liverani che, nelle ultime due stagioni, ha compiuto un miracolo a Terni per poi vincere a mani basse il torneo di Lega Pro. Stando a quanto riferitoci questa mattina da alcuni colleghi che seguono quotidianamente le vicende dei giallorossi, la dirigenza starebbe pensando di imbastire una maxi operazione con la Salernitana approfondendo il discorso per quattro calciatori: i difensori Schiavi e Vitale, il centrocampista Odjer e il fantasista Rosina che, smentite di rito a parte, nello scorso mese di gennaio non approdò a Lecce per motivi di natura economica. La situazione è la seguente: la Salernitana, al momento, è disposta a trattare soprattutto la cessione di Vitale, giocatore che non rientra in pieno nei piani di mister Colantuono e che potrebbe essere rimpiazzato dal compagno di stanza Pucino, esterno di destra che, però, anche sull'out mancino ha dimostrato di essere un lusso per la categoria. Il quotidiano Il Mattino parla anche di un sondaggio con il classe 1993 Mignanelli, pista che confermerebbe la volontà di Fabiani di collocare altrove il calciatore. In quel caso Lecce sarebbe la pista più gradita. Rosina e Schiavi, invece, dovrebbero restare a Salerno almeno per un'altra stagione: il fantasista ha il contratto in scadenza a giugno del 2019, c'è opzione di rinnovo automatica fino al 2020 in caso di promozione e guadagna 350mila euro netti più bonus, il suo finale di campionato in crescendo potrebbe spingere Lotito e Mezzaroma a dargli ancora fiducia. Odjer, invece, partirà soltanto per un'offerta pari o superiore ai 450mila euro. A Lecce gioca Mancosu, vecchio pallino di Fabiani e bestia nera della Salernitana ai tempi della Casertana.

Redazione Sport