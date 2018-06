La Città: si pensa ad un altro ritorno Ecco l'indiscrezione del quotidiano locale

E' una Salernitana in versione "revival" quella che potrebbe prendere parte al prossimo campionato di serie B. Non solo perchè ogni estate i nomi che circolano sono quasi sempre gli stessi, ma anche perchè molte ipotesi giornalistiche riconducono a giocatori che hanno già vestito la casacca granata e che tornerebbero volentieri a Salerno. Dopo gli attaccanti Montalto e Mazzeo, infatti, la dirigenza e la società avrebbero messo gli occhi sul duttile esterno difensivo Matteo Legittimo, in Campania nella stagione 2010-11 su precisa indicazione di Nicola Salerno, titolare quasi inamovibile per tutto l'arco del girone d'andata (quando segnò anche un gol molto spettacolare contro il Monza) e poi accantonato progressivamente dal tecnico Breda fino al termine della stagione tra le polemiche di una parte di tifoseria che, al contrario, lo considerava un giovane di talento sul quale investire anche in futuro, iscrizione permettendo. Lo riporta il quotidiano La Città che, tra le altre cose, in questi giorni ha parlato del possibile addio di Vitale e Popescu che potrebbero cambiare aria passando, rispettivamente, al Lecce e alla Casertana, operazione fattibile soltanto se Capuano diventasse il nuovo allenatore dei falchetti. Quanto a Legittimo, nell'ultima stagione sportiva ha collezionato 23 presenze tra Trapani e Lecce vincendo il campionato con i salentini, ma negli anni successivi, con Trapani ed Ascoli, aveva disputato qualche buona partita anche in cadetteria prima di firmare in Lega Pro con Spal e Grosseto. In totale, dunque, 247 reti, 3 gol e 21 assist tra i professionisti, ma una carriera ben al di sotto di quanto gli addetti ai lavori di aspettassero quando, giovanissimo, arrivò a Salerno presidiando con buoni risultati la fascia sinistra prima della "rivoluzione" attuata da Breda dopo la chiusura del mercato di gennaio, coincisa tra le altre cose con l'esplosione dell'alter ego Andrea Pippa. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, però, quello di Legittimo non sarebbe affatto il primo nome della lista della spesa, anzi...

Redazione Sport