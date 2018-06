Memushaj, ostacolo ingaggio. Ma con Sprocati... Confermata l'anteprima dei giorni scorsi: ecco come potrebbe sbloccarsi l'affare

A stretto giro di posta il direttore sportivo della Salernitana Angelo Fabiani incontrerà il presidente del Benevento Oreste Vigorito e il collega Pasquale Foggia per provare a definire diverse operazioni. Innanzitutto la società intascherà l'altro milione e mezzo di euro previsto per la cessione di Coda avvenuta la scorsa estate: persone di Cava assicurano che l'attaccante abbia parlato della possibilità di un clamoroso ritorno, ma al momento sia il sodalizio giallorosso, sia quello granata hanno categoricamente smentito, stesso discorso per il procuratore che, intercettato dalla nostra redazione, ha preferito soltanto fare i complimenti alla piazza di Salerno auspicando l'allestimento di una rosa competitiva, ma allo stesso tempo escludendo l'ipotesi di un Coda-bis. Il centravanti, infatti, sarebbe la prima alternativa a Montalto per il Lecce qualora saltasse l'affare con la Ternana. Tornando ai fatti di casa nostra, Fabiani parlerà di un paio di calciatori che sembrano in uscita dal Benevento: non più Del Pinto, che il nuovo allenatore Bucchi pare voglia trattenere, quanto Memushaj, legato ai giallorossi da un contratto che gli garantisce quasi 450mila euro netti a stagione e valutato 500mila euro. Cifre che Lotito e Mezzaroma considerano troppo elevate, sarebbe un'operazione da oltre un milione di euro per un calciatore di sicuro talento, perfetto per la B, ma comunque reduce da due retrocessioni in pochi anni e che già a gennaio disse no alla Salernitana. Come poter riaprire il discorso? Proponendo ai sanniti Mattia Sprocati, attaccante che però vuole mantenere la serie A, ma che sa benissimo che a Roma sarebbe solo di passaggio. Accettasse di fare un altro anno in B e da protagonista, Lotito potrebbe proporgli un quadriennale su sponda capitolina e garantirgli uno stipendio importante, superiore a quello percepito a Salerno. La sensazione, però, è che Sprocati giocherà in serie A e che Memushaj farà parte della Salernitana solo se la proprietà decidesse di effettuare un investimento importante. Magari facendo valere i buoni rapporti con il suo procuratore...

Redazione Sport