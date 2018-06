Retroscena mercato: a inizio giugno sondaggio per Castaldo Chiacchierata informale col procuratore, ma Caserta è la pista più concreta

In un mercato fatto di chiacchiere, smentite di rito, frasi di circostanza e depistaggi, ecco spuntare quest'oggi un retroscena alquanto interessante e che, chissà, potrebbe avere ulteriori risvolti in futuro. Tra i tanti attaccanti di esperienza e qualità sondati dalla Salernitana c'è anche Gigi Castaldo, storica bandiera dell'Avellino che anche quest'anno ha fornito un contributo fondamentale per la salvezza dei biancoverdi segnando gol a grappoli e mettendo a disposizione del gruppo tutto il suo senso di appartenenza e quella cattiveria agonistica che avrebbero meritato una carriera ancora più importante. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, una decina di giorni fa la dirigenza ha contattato il suo procuratore, De Notaris, per chiedere informazioni circa il futuro del suo assistito che, al momento, è in attesa di notizie dall'Avellino: la sua speranza era quella di chiudere la carriera in irpinia, ma questa presa di tempo da parte della società lo ha spiazzato e potrebbe comportare clamorosi ribaltoni. Andasse a Caserta quello di Castaldo sarebbe il primo nome nella lista di Eziolino Capuano, allenatore che lo ha forgiato e allenato in quel di Castellammare instaurando un rapporto di grandissima stima ed amicizia. Anche la Ternana lo avrebbe individuato come possibile sostituto di Montalto e la sensazione è che il matrimonio con la Salernitana non ci sarà anche in segno di "rispetto" nei confronti della tifoseria biancoverde che non digerirebbe facilmente questo trasferimento. "Mai dire mai" filtra però da voci vicinissime al calciatore che, nel 2007, fu per qualche giorno virtualmente granata prima della scelta di Fabiani di virare su Arturo Di Napoli. Al momento, dunque, la certezza è uno scambio di informazioni, se il divorzio dall'Avellino diventasse ufficiale si potrebbe approfondire il discorso. Perchè, rivalità ed età a parte, stiamo parlando davvero di uno degli attaccanti più forti in assoluto della B...

Gaetano Ferraiuolo