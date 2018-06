Salernitana, sfuma Cissè L'attaccante potrebbe firmare per il Verona

Tra i tanti attaccanti accostati alla Salernitana in queste prime settimane di giugno c'è Karamoko Cissè, reduce da una buona stagione con il Bari e in passato tra i protagonisti della doppia promozione del Benevento. Per caratteristiche sarebbe stato il giocatore perfetto per Colantuono, un esterno fisicamente forte, molto rapido, ma in grado anche di giocare da prima o seconda punta e di segnare un buon bottino di reti. Stando a quanto filtra in queste ore, però, il destino sarà lontano da Salerno. L'avvento di Fabio Grosso sulla panchina del Verona, infatti, avrebbe favorito il suo passaggio all'ombra del Bentegodi, quello stadio in cui due anni fa segnò una splendida rete nel rocambolesco 2-2 tra i gialloblu e gli stregoni, capaci di dominare in lungo e in largo a cospetto della formazione di Pecchia soprattutto grazie alla performance di Cissè, tuttavia espulso per eccesso di nervosismo per la rabbia di Baroni che aveva chiesto ai suoi assistenti di affrettare i tempi per la sostituzione. A questo punto, dunque, bisognerà fiondarsi su altri elementi e le candidature di Montalto e La Mantia sono sempre in piedi: non è da escludere che Fabiani, come spesso accaduto in passato, possa tirar fuori dal cilindro il classico colpo a sorpresa. Magari di categoria superiore.

Redazione Sport