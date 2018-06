CDS: Salernitana, arriva Valente dalla Samb Potrebbe essere lui il sostituto di Sprocati

Come abbiamo rimarcato nei giorni scorsi, in virtù dei buoni rapporti tra le due società potrebbero andare in porto diversi affari sull'asse Salerno-San Benedetto del Tronto. Stando a quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport in un dettagliato e interessante articolo a firma del collega Franco Esposito, il direttore sportivo Fabiani avrebbe virtualmente concluso la trattativa per mettere a disposizione di Colantuono il duttile esterno offensivo Nicola Valente, reduce da una discreta stagione agli ordini di Moriero e Capuano contraddistinta da 32 presenze ed un gol, bottino non propriamente invidiabile, ma che non tiene conto dei tanti assist sfornati per i compagni. Esterno d'attacco che può giocare indifferentemente a destra o a sinistra, Valente teoricamnete sarà il sostituto di Mattia Sprocati; 27 anni il prossimo 6 ottobre, non ha mai giocato in cadetteria e ha vissuto la sua esperienza tra terza e quinta serie indossando anche le maglie di Siracusa, Pordenone e Legnago, ora la possibilità di confrontarsi con il campionato cadetto senza dimenticare, però, che spesso i calciatori prelevati dalla Salernitana a inizio giugno sono stati i primi ad essere collocati altrove, in prestito, in altri club per maturare maggiore esperienza. Su Valente- che Capuano ha ritenuto un ottimo profilo indicandolo sovente come uno dei titolari inamovibili- era forte anche l'interesse del Livorno del direttore sportivo Facci e chissà che l'avvento di Capuano sulla panchina della Casertana non possa aprire nuovi orizzonti al momento da escludere. In attesa dell'ufficialità, dunque, dopo Bellomo anche il secondo innesto del mercato versione 2018-19 potrebbe arrivare dalle Marche.

Redazione Sport