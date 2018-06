Due nomi nuovi per il mercato granata L'indiscrezione del quotidiano Il Mattino

Molti tifosi si meraviglieranno nel leggere ogni giorno tanti nomi accostati alla Salernitana. Nessun giornalista serio, però, inventa per il piacere di leggere nè mette faccia e firma se non dopo aver verificato la notizia confrontando fonti diverse. Del resto basti ricordare un passaggio della famosa conferenza stampa di Somma, quando affermò di dover andare al campo di allenamento con il telefonino in tasca perchè "ogni 5 minuti c'era una proposta di mercato, mi hanno fatto valutare innumerevoli profili". Che la lista del direttore sportivo Fabiani sia bella lunga non è un mistero e così il quotidiano Il Mattino oggi in edicola svela un altro paio di nominativi che potrebbero rientrare nei parametri della società di via Allende: il centrocampista Floriano (inseguito già in passato ai tempi del Barletta e determinante all'Arechi lo scorso dicembre con la maglia del Foggia) e l'estroso esterno offensivo Tutino, uno dei calciatori che ha letteralmente trascinato il Cosenza verso la finalissima play off a suon di assist, giocate e dribbling ubriacanti. Di proprietà del Napoli e ancora molto giovane, Tutino sa bene che il suo futuro sarà in serie B a prescindere dall'esito dello spareggio col Siena, ma in caso di promozione il sodalizio calabrese avrebbe una sorta di opzione per il rinnovo automatico del prestito, con annesso aumento dello stipendio percepito quest'anno.Tornando ai possibili affari col Foggia, la situazione societaria dei dauni sta portando molti club anche di categoria superiore a sondare il terreno per i migliori elementi della rosa che, però, la proprietà e la dirigenza hanno blindato dichiarando apertamente che l'obiettivo è la serie A. Se non per offerte economicamente eccellenti, dunque, i vari Mazzeo, Deli e Camporese indosseranno ancora la maglia rossonera.

Gaetano Ferraiuolo