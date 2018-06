Martedì la presentazione di un libro sulla storia granata "La Salernitana prima dei 100 anni" raccontata dai protagonisti, quanti aneddoti!

Un racconto che percorre 100 anni di storia attraverso gli occhi di chi, in prima persona, ha vissuto le più grandi emozioni dello storico club granata.La Salernitana prima dei 100 anni è il lavoro editoriale di Alfonso Pierro, giornalista salernitano e direttore del magazine online Il bello dello sportche verrà presentato alla stampa martedì 19 giugno 2018 alle ore 17,00 a Salerno presso la libreria Feltrinelli di Corso Vittorio Emanuele II n. 230. La pubblicazione, che uscirà a distanza di un anno dal centenario, è il frutto di un’attenta analisi dei passaggi salienti della squadra granata attraverso la ricerca di articoli apparsi sui più importanti quotidiani nazionali e locali che l’autore ha selezionato accuratamente per arricchire il suo racconto di dettagli, ulteriormente impreziositi dalle voci di alcuni dei protagonisti che hanno scritto la storia dello storico club.

Ascese, traguardi mancati, fallimenti e gioie indimenticabili: questo e tanto altro nelle pagine del giornalista che ha ereditato dal padre la sua “passione granata”. Non mancano infatti ricordi ed emozioni degli anni d’oro con interviste esclusive a calciatori e personaggi che hanno lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi della Salernitana: da Pierino Prati a Mario Sestili, passando per Roberto Breda e Delio Rossi, questi ultimi tra i protagonisti della promozione in serie A che nel 1997 vide la Salernitana stabilire il record di punti – fino a quell’epoca – in serie cadetta.Tra le pagine raccontate dall’autore, non poteva mancare la ricostruzione storica della vittoria della Coppa Berretti, unico trofeo nazionale vinto dalla Salernitana prima dell’avvento dell’era Lotito-Mezzaroma. Aggiungiamo che ci sarà anche un capitolo curato dal nostro giornalista Gaetano Ferraiuolo dedicato proprio alla tragedia del 24 maggio 1999 e basato sull'esperienza del memorial che per 4 anni ha organizzato in qualità di vicepresidente del club Spartani Salernitani.

Redazione Sport